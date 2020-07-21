Сожжение розы в Вечном огне на Марсовом поле ознаменовало конец любви. Полицейские драматизма не оценили и оформили протокол
Символическое сожжение алой розы на территории мемориала в Центральном районе после ссоры с возлюбленным закончилось общением с полицией для жительницы Петербурга. К проблемам в личной жизни добавились проблемы с законом.
Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, накануне в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по городу и области обнаружили видеозапись осквернения Вечного огня на Марсовом поле.
На опубликованных кадрах неизвестная девушка сжигала в пламени цветок, рядом с ней стояла поддерживающая происходящее подруга. Символичный жест на камеру снимал молодой человек.
Участницами ролика оказались 30-летняя и 25-летняя жительницы Василеостровского и Приморского районов Петербурга, а оператором — их 25-летний приятель из Москвы.
Главную героиню видео задержали, она объяснила, что решила бросить розу в огонь, так как поссорилась с парнем. В отношении неё составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Её друзей отпустили под обязательство о явке.
Судя по откровенным фотографиям на странице в социальной сети, проблем с противоположным полом у задержанной быть не должно. В сообществах для пользователей без комплексов она представляется как Русалка, Ариана, Белинга и имеет ещё несколько чарующих воображение псевдонимов.