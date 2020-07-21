Сожжение розы в Вечном огне на Марсовом поле ознаменовало конец любви. Полицейские драматизма не оценили и оформили протокол

Символическое сожжение алой розы на территории мемориала в Центральном районе после ссоры с возлюбленным закончилось общением с полицией для жительницы Петербурга. К проблемам в личной жизни добавились проблемы с законом.



Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, накануне в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по городу и области обнаружили видеозапись осквернения Вечного огня на Марсовом поле.



На опубликованных кадрах неизвестная девушка сжигала в пламени цветок, рядом с ней стояла поддерживающая происходящее подруга. Символичный жест на камеру снимал молодой человек.

