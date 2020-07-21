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21.07.2020 09:02
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Сожжение розы в Вечном огне на Марсовом поле ознаменовало конец любви. Полицейские драматизма не оценили и оформили протокол

Символическое сожжение алой розы на территории мемориала в Центральном районе после ссоры с возлюбленным закончилось общением с полицией для жительницы Петербурга. К проблемам в личной жизни добавились проблемы с законом.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, накануне в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по городу и области обнаружили видеозапись осквернения Вечного огня на Марсовом поле.

На опубликованных кадрах неизвестная девушка сжигала в пламени цветок, рядом с ней стояла поддерживающая происходящее подруга. Символичный жест на камеру снимал молодой человек.

Участницами ролика оказались 30-летняя и 25-летняя жительницы Василеостровского и Приморского районов Петербурга, а оператором — их 25-летний приятель из Москвы.

Главную героиню видео задержали, она объяснила, что решила бросить розу в огонь, так как поссорилась с парнем. В отношении неё составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Её друзей отпустили под обязательство о явке.

Судя по откровенным фотографиям на странице в социальной сети, проблем с противоположным полом у задержанной быть не должно. В сообществах для пользователей без комплексов она представляется как Русалка, Ариана, Белинга и имеет ещё несколько чарующих воображение псевдонимов.

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Комментарии (6)

-4°
Похоже, парень узнал о всех её псевдонимах...
local_5e4d8cf621bfb
С таким образом жизни денег на цветы не хватит.
gencon
Пора создать милицию нравов в России, раз такое трепетное отношение к огню. Но как объяснить детям поход детей силовиков в фитнес? Пора переписывать книгу Что такое хорошо, и что такое плохо для Российских реалий
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