Американские власти нашли китайского шпиона в Zoom. Он прокололся из-за годовщины волнений на площади Тяньаньмэнь

Zoom Video Communications Inc. заявила, что предоставила американским властям все необходимые пояснения о взаимодействии с Китаем и другими государствами. Сообщение опубликовано на сайте компании.



Как пишет 19 декабря Bloomberg, американские прокуроры и Комиссия по ценным бумагам (SEC) ведут расследование деятельности Zoom уже несколько месяцев. Минюст США накануне официально обвинил бывшего сотрудника компании Синьцзян Цзиня в том, что он помог китайским властям заблокировать онлайн-встречу диссидентов в годовщиныу волнений на площади Тяньаньмэнь (студенческие акции протеста в 1989 году привели к гибели сотен человек, были подавлены армией).

