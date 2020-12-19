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Американские власти нашли китайского шпиона в Zoom. Он прокололся из-за годовщины волнений на площади Тяньаньмэнь

Zoom Video Communications Inc. заявила, что предоставила американским властям все необходимые пояснения о взаимодействии с Китаем и другими государствами. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Как пишет 19 декабря Bloomberg, американские прокуроры и Комиссия по ценным бумагам (SEC) ведут расследование деятельности Zoom уже несколько месяцев. Минюст США накануне официально обвинил бывшего сотрудника компании Синьцзян Цзиня в том, что он помог китайским властям заблокировать онлайн-встречу диссидентов в годовщиныу волнений на площади Тяньаньмэнь (студенческие акции протеста в 1989 году привели к гибели сотен человек, были подавлены армией).

Zoom уже уволил самого Цзиня. Все, кто с ним работал, отправились в отпуск до завершения расследования.

Отметим, Zoom начал активно развиваться в пандемию — его выросла в первые месяцы эпидемии на 169%, до 328 млн долларов. За год сервис рассчитывает получить 2,39 млрд долларов выручки.

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Комментарии (1)

260741301
"Синьцзян Цзинь - китаец " - догадался Штирлиц!
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