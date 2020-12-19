В ночь с 18 на 19 декабря Смольный в компании правоохранительных органов провел очередной рейд против подпольных увеселительных заведений. В числе прочих чиновники комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом наведались в клуб-кафе Jelsomino на Полтавской, 5, и караоке-бар «Фасоль» на Московском проспекте. Их сопровождали сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного комитета и Роспотребнадзора.
Павел Каравашкин
Как передает корреспондент «Фонтанки», в Jelsomino сотрудники вошли свободно. «..Ты прости мне ночи, что дарю я не тебе..» без толики смущения и не обращая внимания на полицейских продолжал петь мужчина на сцене. Основную часть публики составляли девушки гламурного вида, которые с искренним непониманием смотрели на визитеров. Немногочисленные мужчины также являли собой опрятный лоск под стать заведению. Проверяющие вели себя крайне вежливо и интеллигентно, но процедура составления протоколов затягивалась: ждали официального представителя клуба, который смог бы расписаться в протоколе. Когда же дело дошло до составления протоколов на посетителей, некоторые из гостей начали юридическую браваду с легким блатным оттенком. Но заявление об армии адвокатов, которая легко устроит для всех нежданных гостей звездопад с погон, не произвело на сотрудников должного эффекта.
Дверь в караоке-бар на Московском была закрыта, ставни опущены, но внутри громко играла музыка. На стук с требованием «откройте, полиция» никто не реагировал. Но когда вызванные на подмогу представители МЧС приступили к взлому, практически сразу раздались истошные женские крики изнутри с просьбой выпустить их. Дверь с громким треском была вскрыта, росгвардейцы поднялись по крутой лестнице. Но их приветствие «граждане посетители, всем оставаться на своих местах» было услышано не всеми. Некоторые в угаре алкоголя и веселья как будто вообще не понимали, что происходит, но и им пришлось остаться для составления протоколов. Выйдя на улицу, корреспондент встретил веселую компанию, направляющуюся в «Фасоль». Ни бордовые костюмы сотрудников Роспотребнадзора, ни даже раскуроченная дверь их не смутили. Лишь наткнувшись внутри на черные маски росгвардейцев, молодые люди догадались, что сегодня заведение уже вряд ли откроется.