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Смольный зашёл в подпольные клубы и караоке. Снова не обошлось без штурма

В ночь с 18 на 19 декабря Смольный в компании правоохранительных органов провел очередной рейд против подпольных увеселительных заведений. В числе прочих чиновники комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом наведались в клуб-кафе Jelsomino на Полтавской, 5, и караоке-бар «Фасоль» на Московском проспекте. Их сопровождали сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного комитета и Роспотребнадзора.

Фото: Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"

Павел Каравашкин

Как передает корреспондент «Фонтанки», в Jelsomino сотрудники вошли свободно. «..Ты прости мне ночи, что дарю я не тебе..» без толики смущения и не обращая внимания на полицейских продолжал петь мужчина на сцене. Основную часть публики составляли девушки гламурного вида, которые с искренним непониманием смотрели на визитеров. Немногочисленные мужчины также являли собой опрятный лоск под стать заведению. Проверяющие вели себя крайне вежливо и интеллигентно, но процедура составления протоколов затягивалась: ждали официального представителя клуба, который смог бы расписаться в протоколе. Когда же дело дошло до составления протоколов на посетителей, некоторые из гостей начали юридическую браваду с легким блатным оттенком. Но заявление об армии адвокатов, которая легко устроит для всех нежданных гостей звездопад с погон, не произвело на сотрудников должного эффекта.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

Дверь в караоке-бар на Московском была закрыта, ставни опущены, но внутри громко играла музыка. На стук с требованием «откройте, полиция» никто не реагировал. Но когда вызванные на подмогу представители МЧС приступили к взлому, практически сразу раздались истошные женские крики изнутри с просьбой выпустить их. Дверь с громким треском была вскрыта, росгвардейцы поднялись по крутой лестнице. Но их приветствие «граждане посетители, всем оставаться на своих местах» было услышано не всеми. Некоторые в угаре алкоголя и веселья как будто вообще не понимали, что происходит, но и им пришлось остаться для составления протоколов. Выйдя на улицу, корреспондент встретил веселую компанию, направляющуюся в «Фасоль». Ни бордовые костюмы сотрудников Роспотребнадзора, ни даже раскуроченная дверь их не смутили. Лишь наткнувшись внутри на черные маски росгвардейцев, молодые люди догадались, что сегодня заведение уже вряд ли откроется.

Фото: Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Печенеги и половцы
Зашли, замерили своими вирусомерами наличие патогена в помещении, а если они этого не могут, то их действия похожи на полет чешуйчатых динозавров, над болотистой местностью, красавца Петербурга)
Чёрт Опасный
Только мне кажется, что сии рейды проводятся крайне выборочно и по чьему-то заказу, сугубо как способ разобраться с конкурентами, а равно - сбить цену, по которой они будут вынуждены отдать бизнес?
Владислав М
Ну и зачем весь этот цирк? Ну выпивает в баре 20-30 человек сидя за редкими столиками. Люди в основном молодые, не из групп риска. Вероятность, подцепить вирус в этом баре и серёзно заболеть в десятки раз меньше, чем подцепить его просто проехавшись в вагоне метро или дождавшить ребёнка или сестру из школы или садика, где безмасочный режим. Почему власти не закрывают школы, садики, кружки и секции? Или основная задача властей разорить малый бизнес?
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