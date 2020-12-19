Субботнее утро в пятиэтажном доме во Фрунзенском районе Петербурга началось с пожара, который тушили в двух квартирах. Тридцать пять человек наблюдали за работой спасателей с улицы, пожилой женщиной занимаются врачи.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Бухарестской улице, 656/2, поступил на пульт дежурного около половины десятого утра 19 декабря. Трёхкомнатная квартира на первом этаже горела по всей площади, огонь перешёл этажом выше. Там выгорела комната площадью 18 квадратных метров и пять квадратных метров коридора.