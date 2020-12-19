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На Бухарестской квартирный пожар добрался до соседей. К медикам отправили пожилую женщину, на улицу — 35 человек

Субботнее утро в пятиэтажном доме во Фрунзенском районе Петербурга началось с пожара, который тушили в двух квартирах. Тридцать пять человек наблюдали за работой спасателей с улицы, пожилой женщиной занимаются врачи.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Бухарестской улице, 656/2, поступил на пульт дежурного около половины десятого утра 19 декабря. Трёхкомнатная квартира на первом этаже горела по всей площади, огонь перешёл этажом выше. Там выгорела комната площадью 18 квадратных метров и пять квадратных метров коридора.

Из пятиэтажки эвакуировали 35 человек, а непосредственно из горящей квартиры на втором этаже спасли женщину лет шестидесяти на вид. Её осмотрели медики скорой, после чего было принято решение о госпитализации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«К месту направлен автобус для размещения эвакуированных. Пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (2)

Nat_May
"Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Бухарестской улице, 656/2, поступил на пульт дежурного", Фонтанка, Бухарестская не настолько длинная...дом 66, исправьте, пож.
Мойше
Вот вам, соседушки, и НГ от гопников с 1-го этажа.
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