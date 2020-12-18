Комздрав рассказал о главных рассадниках коронавируса в Петербурге. Бары только на третьем месте

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал рейтинг отраслей, которые являются главными рассадниками коронавирусной инфекции. Список привел заместитель главы ведомства Евгений Антипов в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря.
По его словам, на первом месте стоят «детские и учебные коллективы». Они являются мощным источником распространения заболеваний, причем не только COVID-19, но и других ОРВИ. Поэтому комздрав поддерживал перевод на дистанционное обучение старших классов, но против выступил Роспотребнадзор.
На втором месте «отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия». «Один человек может передать инфекцию сотне людей», - пояснил Евгений Антипов.
«Заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, торговые площадки и ярмарки тоже являются источниками распространения инфекции», - добавил чиновник. Впрочем, уличные формы торговли, по его словам, являются более безопасными.