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Комздрав рассказал о главных рассадниках коронавируса в Петербурге. Бары только на третьем месте

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал рейтинг отраслей, которые являются главными рассадниками коронавирусной инфекции. Список привел заместитель главы ведомства Евгений Антипов в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря.

По его словам, на первом месте стоят «детские и учебные коллективы». Они являются мощным источником распространения заболеваний, причем не только COVID-19, но и других ОРВИ. Поэтому комздрав поддерживал перевод на дистанционное обучение старших классов, но против выступил Роспотребнадзор.

На втором месте «отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия». «Один человек может передать инфекцию сотне людей», - пояснил Евгений Антипов.

«Заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, торговые площадки и ярмарки тоже являются источниками распространения инфекции», - добавил чиновник. Впрочем, уличные формы торговли, по его словам, являются более безопасными.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Djnyana
Конечно Дети рассадник, кто ж ещё! )

Мать спрашивает ребёнка:
– Почему у тебя на голове шишка?
– А не будут приставать!
260627161
А на каком месте церкви, синагоги, и прочие мечети?
zzz34
Может сослать детишек на какой нибудь остров и тогда заживем
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