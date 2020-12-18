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В Карабахе погиб российский офицер. Он умер по дороге в больницу

Российский офицер погиб при разминировании территории в Нагорном Карабахе. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что офицеру оперативно оказали медицинскую помощь, однако он скончался по дороге в госпиталь от полученных травм.

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Комментарии (7)

killbeachtrash
Человека жаль.Соболезную родным. Присягу принимал- знал на что идет. Ждем дальнейшего развития событий в местах присутствия "Величия" некоей страны..
Skazochny
Пошло мяско
kоt-obormot
Летела с фронта похоронка,
Уже стучался почтальон,
Солдат, глаза закрыв в воронке,
На миг опередил её.©
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