Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее

В январе — ноябре 2020 года численность населения России сократилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.



«Миграционный прирост на 18,4% компенсировал естественную убыль населения», — сказано в докладе статистического ведомства.

При этом за аналогичный период 2019 года численность населения уменьшилась на 36,9 тыс. человек, или на 0,03%. Для сравнения: за январь — октябрь 2020 года численность населения сократилась на 305,5 тыс. человек, что соответствовало 0,21%. Прирост умерших за первые 10 месяцев этого года составил 151,2 тыс. человек, а количество родившихся сократилось на 57,2 тыс. человек.