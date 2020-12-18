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Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее

В январе — ноябре 2020 года численность населения России сократилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.

«Миграционный прирост на 18,4% компенсировал естественную убыль населения», — сказано в докладе статистического ведомства.

При этом за аналогичный период 2019 года численность населения уменьшилась на 36,9 тыс. человек, или на 0,03%. Для сравнения: за январь — октябрь 2020 года численность населения сократилась на 305,5 тыс. человек, что соответствовало 0,21%. Прирост умерших за первые 10 месяцев этого года составил 151,2 тыс. человек, а количество родившихся сократилось на 57,2 тыс. человек.

В целом по стране в январе — октябре 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. За тот же период 2019 года количество умерших превышало количество родившихся в 1,2 раза.

В Петербурге также продолжается прирост смертности. Как сообщал в конце ноября Петростат, в январе — сентябре 2020 года в Петербурге умерли 51 086 человек, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Комментарии (5)

Skazochny
Рыжий же сказал, сдохнут несколько десятков миллионов, ничего, они просто не вписались
Yelda
Теперь власть ближайшие 20 лет будет списывать население, экономику и все свои неудачи на короновирус.
тат2007amg
Лет так через 50 страну надо будет переименовывать..
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