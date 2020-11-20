Росстат: Население РФ с начала года сократилось на 305,5 тыcячи человек

С начала года численность населения сократилась на 305,5 тыс. человек, или на 0,21%, говорится в свежем докладе Росстата, опубликованном в пятницу, 20 ноября.

Ведомство отмечает, что за аналогичный период предыдущего года численность жителей страны сократилась гораздо меньше: всего на 43,7 тыс. человек, или на 0,03%.

Эта тенденция характерна практически для всех регионов страны: в январе — сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 75 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 77 субъектах).