Росстат: Население РФ с начала года сократилось на 305,5 тыcячи человек

С начала года численность населения сократилась на 305,5 тыс. человек, или на 0,21%, говорится в свежем докладе Росстата, опубликованном в пятницу, 20 ноября.
Ведомство отмечает, что за аналогичный период предыдущего года численность жителей страны сократилась гораздо меньше: всего на 43,7 тыс. человек, или на 0,03%.
Эта тенденция характерна практически для всех регионов страны: в январе — сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 75 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 77 субъектах).
В целом по стране в январе — сентябре 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе — сентябре 2019 г. — в 1,2 раза). Более того, в 40 субъектах Российской Федерации это превышение составляло 1,5–2,3 раза. За 9 месяцев 2020 года родилось на 46,8 тыс. детей меньше, чем год назад, — всего 1068,8 тыс. человек.
При этом наблюдается резкое снижение числа зарегистрированных браков. Если год назад к концу сентября их было 718,5 тыс., то в этом году всего 581,1 тыс.
Демографы уже предупреждают, что нынешний год будет очень тяжелым для России с точки зрения человеческих потерь.
Данные Росстата по подсчету смертей от коронавируса сильно разнятся с тем, что выдает оперативный штаб.