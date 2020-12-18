«Лада» и «Ниссан» встретились в Озерках. Из отечественной машины достали два тела

Смертельная авария произошла днем 18 декабря в Выборгском районе Ленобласти. Погибших из машины пришлось извлекать спасателям.



Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС Ленобласти, информация о ДТП в районе поселка Озерки поступило в ведомство около часа дня. По информации издания, на дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Nissan Murano.

В результате ДТП в «Ладе» погибли два человека. Прибывшие на место сотрудники 107-й пожарно-спасательной части извлекли их тела из покореженного автомобиля. Данные погибших и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.