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«Лада» и «Ниссан» встретились в Озерках. Из отечественной машины достали два тела

Смертельная авария произошла днем 18 декабря в Выборгском районе Ленобласти. Погибших из машины пришлось извлекать спасателям.

Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС Ленобласти, информация о ДТП в районе поселка Озерки поступило в ведомство около часа дня. По информации издания, на дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Nissan Murano.

В результате ДТП в «Ладе» погибли два человека. Прибывшие на место сотрудники 107-й пожарно-спасательной части извлекли их тела из покореженного автомобиля. Данные погибших и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

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Комментарии (4)

Sadava
Это Озерки на Приморском шоссе ЛО.
Zloi_prohozhiy
я хз как там в районе Озерков на выборгском шоссе (что со стороны Симагино, что со стороны Первомайского) можно так разогнаться.
perekuz
Днём! На дороге! Продолжайте ездить на летних шинах!
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