Как сообщает 18 декабря пресс-служба Росгидромета, в Петербурге уже построены корпус и подводная часть, установлены все акустические приборы, отливные патрубки и подруливающее устройство. Окончание строительства намечено на 2022 год. В течение этого времени будет проведено внутреннее обустройство кают и научных лабораторий, электромонтаж, установка навигационного оборудования, механизмов и труб.

Петербургские «Адмиралтейские верфи» спустили на воду ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Благодаря ей пророчат прорыв в изучении Арктики, ведь она позволит продолжать регулярные исследования природной среды этого региона, приостановленные в 2013 году вместе с проектом дрейфующих экспедиций. Также она существенно улучшит качество прогнозов погоды.

Всего на борту будет 15 научных лабораторий, в которых учёные смогут круглогодично выполнять комплексные исследования. Предполагается, что платформа сможет без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана в течение порядка двух лет и возвращаться обратно в порт. На одной из палуб будет оборудована вертолётная взлётно-посадочная площадка для приёма вертолётов типа Ми-8 и Ми-38. Платформа, не имеющая аналогов в мире, станет ключевым звеном в системе прогнозирования погоды и ледовой обстановки, дополнив данные береговых обсерваторий.



«Для качественных прогнозов нам необходимы постоянные данные из Центральной Арктики. Особенно важно, что в скором времени учёные смогут получить эти данные, находясь в комфортных условиях на судне, а не в палатке на льду», — отметили в Росгидромете.



Как писала «Фонтанка», платформа была заложена в 2018 году. Её длина — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, осадка — 8,6 метра, водоизмещение — более 10 тысяч тонн, мощность головного двигателя — 4200 кВт, скорость — не менее 10 узлов. На борту экипаж из 14 человек, а также научный персонал — 34 человека.

