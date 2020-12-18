Песков: У Путина нет никакого бункера

Пресс-секретарь президента России заявил, что не может представить своего начальника работающим из бункера.



«У [Владимира] Путина нет никакого «бункера», — цитирует 18 декабря заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Владимир Путин «с его активностью» просто не смог бы работать в таких условиях.

В СМИ периодически появляется непроверенная информация о работе главы государства на самоизоляции. Пресс-секретарь Путина неоднократно называл такие сообщения «информационной атакой». Песков подчеркнул, что президент живет там, «где он жил и до пандемии».