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Песков: У Путина нет никакого бункера

Пресс-секретарь президента России заявил, что не может представить своего начальника работающим из бункера.

«У [Владимира] Путина нет никакого «бункера», — цитирует 18 декабря заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Владимир Путин «с его активностью» просто не смог бы работать в таких условиях.

В СМИ периодически появляется непроверенная информация о работе главы государства на самоизоляции. Пресс-секретарь Путина неоднократно называл такие сообщения «информационной атакой». Песков подчеркнул, что президент живет там, «где он жил и до пандемии».

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Комментарии (17)

Piter Russo
Какой животрепещущий вопрос оказывается)
Киргуду
Ну бункер, не бункер, а два полностью одинаковых кабинета в Сочи и Ново-Огарево у него есть. Чтобы никто не знал, где он сейчас.
DEMOMON
А как же бункер на Алтае?
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