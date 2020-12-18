Суд в Петербурге заблокировал сайты, на которых продавались отрицательные тесты на COVID-19

Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора Ломоносовского района Ленобласти и признал запрещённой информацию на двух сайтах. Обе виртуальные площадки использовались для торговли фальшивыми справками. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Сайты https://vuzspravki.com и https://spb-spravkic.com были обнаружены во время мониторинга. Администраторы предлагали петербуржцам купить справки, результаты анализов для детей и взрослых. Естественно, посещение врача и реальные обследования не предполагались. Изготовление липовых бумажек занимало один день.