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Суд в Петербурге заблокировал сайты, на которых продавались отрицательные тесты на COVID-19

Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора Ломоносовского района Ленобласти и признал запрещённой информацию на двух сайтах. Обе виртуальные площадки использовались для торговли фальшивыми справками. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сайты https://vuzspravki.com и https://spb-spravkic.com были обнаружены во время мониторинга. Администраторы предлагали петербуржцам купить справки, результаты анализов для детей и взрослых. Естественно, посещение врача и реальные обследования не предполагались. Изготовление липовых бумажек занимало один день.

Также сайты предлагали к продаже справки об отсутствии у человека COVID-19.

«Фонтанка» еще в октябре провела расследование и выяснила, сколько стоит не болеть коронавирусом в Петербурге. Оказалось, довольно дешево.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Подтверждаю, второй открывается, первого просто не существует. Открывается, понятно, не просто так. Не пишу как, чтобы не пришло в голову кормить дармоедов. Почему самим не напечатать любую справку? Будет не хуже, чем заказать у дармоедов. И бумагу можно взять получше, глянцевую. И не платить. Пока не поймают за подделку, можно пользоваться. Потом будет позор. Рано или поздно будет.
nuga
А мы и не знали,теперь будем знать
f0ntan
Суд одного из районов СПб удовлетворил иск прокурора одного из районов ЛО. А почему районный суд СПб не удовлетворил иск прокурора одного из районов Хакассии или Чукотки?
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