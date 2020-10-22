По 500, но без гарантии. Как в Петербурге торгуют фальшивыми отрицательными тестами на коронавирус

В Петербурге вовсю торгуют поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус. Как выяснила «Фонтанка», по ним могут пустить в другой регион, а врачи их на практике не проверяют.

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ»

Хотя документы об отсутствии коронавируса в этом году, судя по всему, стали выдавать те же, кто раньше занимался фальшивыми больничными листами и медкнижками, на своих сайтах они зачастую умалчивают о расширении поля деятельности. Наличие справок на COVID-19, как правило, выясняется по звонку. Для беспечных и мнительных, иначе — экономных и расточительных — предусмотрены разные цены. За дополнительную плату обещают выдать документ с гарантией — якобы если кто-то станет проверять, анализ отобразится в базе лаборатории.



Первый вопрос оператора компании, торгующей поддельными справками, обычно звучит так: «Подскажите, у вас будут документ проверять? Он вам нужен с подтверждением?» Дальше называют цены. Одни в разговоре с «Фонтанкой» оценили свои услуги в 1500 и 2000 рублей соответственно, другие попросили за простую бумажку 2500, а за справку с результатами анализа — ПЦР или на антитела, на выбор, — уже 3000. В третьей компании оказалась еще более сложная градация. «500 рублей, если не будут проверять, 1200 — если будут звонить, и 1800 — чтобы QR-код пробивался», — рассказал оператор.

Продавцы убеждают не экономить: «На бланке А4, с живой печатью и подписью», «Там будет тест на ПЦР-мазок и, соответственно, справка-заключение о том, что нет у вас данной инфекции. Результат вносят в базу, все, как положено», — примерно так описывают преимущества справок all inclusive. Подобных фирм поисковики по запросу выдают десятки, пользователи мессенджеров пересылают друг другу подборки их телефонов. Если покопаться, то на этом рынке можно найти довольно выгодные варианты — такие, что покажется, и правда дешевле купить, чем сдать реальный тест. В одной компании, например, согласились любую справку на русском языке выдать всего за 1000 рублей.



Фото: скриншот переписки на сайте компании Фото: скриншот переписки на сайте компании

С теми, кто соглашается на сомнительную аферу, связываются уже по СМС или через мессенджер. Запрашиваемый набор данных ограничивается ФИО, датой рождения и днями забора анализа и печати результатов, иногда просят назвать еще адрес проживания. «Фонтанка» поинтересовалась у одной из компаний: можно ли получить бумажку, в которой отобразятся сразу два отрицательных теста — чтобы пациент с коронавирусом мог выписаться с больничного. Похоже, что оператор с таким вопросом столкнулся впервые: спросил, должен ли быть между результатами интервал и идет ли речь о двух разных анализах, и в конце концов справедливо задался вопросом: «Как они могут быть в одном бланке?»

Фото: скриншот переписки

Справка о том, что вы здоровы, готова через пару часов. Передают её только через курьера, оплата наличными, перевод через мобильное приложение в ряде случаев возможен, но крайне нежелателен. Одни назначают встречу на «Лиговском проспекте», другие на «Старой Деревне», третьи предлагают самовывоз: ежедневно с 16:45 до 17:15 курьер с пачкой конвертов деловито встречает клиентов под аркой жилого дома № 42 на Загородном проспекте. Если есть претензии к содержанию бумаги, тот, с кем расплачиваешься, умывает руки: «Я посредник, вопросы не ко мне, не хотите — не забирайте».



Внешний вид справки, как правило, отсылает к реальной частной лаборатории. В одной компании, например, торгуют результатами анализов с подписью «Инвитро», их заверяют печатями, один в один схожими с оригиналом. Идентификационные номера на двух разных справках не повторяются, а отличие дорогого, якобы подтверждающегося, варианта от дешевого заключается только в штрихкоде, размещенном в верхнем левом углу.

При этом на самом деле подлог заметен невооруженным глазом. В нижнем углу справки есть QR-код — если на настоящем документе он приведет к электронной версии анализа, то на подделке — к книге жалоб и предложений на сайте «Инвитро». Логотип лаборатории прописан кириллицей, хотя на настоящих справках её название указывают латинскими буквами. Девушка, чья подпись якобы размещена на бумаге — Сватковская И. Б., — по крайней мере в 2013 году действительно работала в «Инвитро»: ее фамилия и инициалы упоминаются в сообщениях на форуме с сайта компании. Но, судя по социальным сетям, сотрудница давно сменила фамилию, так что такого человека вообще не существует. Наконец, проверить подлинность результата легко, если ввести номер анализа на сайте — в базе он отсутствует, и в этом ничего удивительного: «Инвитро» вообще не делает в Петербурге исследований на коронавирус методом ПЦР.



«Данный документ не является бланком «Инвитро», мы никакого отношения к нему не имеем», — заверили «Фонтанку» в лаборатории.

Такие очевидные ошибки допускают не все поддельщики. Одна фирма, например, продает справки якобы из вполне реального МЦ «На Коломенской» — клиники «Медеф», которая действительно проводит тестирование на коронавирус. Другая подписывает анализы именем клиники «ЛабТест»: на бумаге будто бы стоит реальная печать компании и подпись: «Зав. лаб. врач Боговская Т. Ю.» — такая же фамилия и инициалы у совладелицы ООО «Лабтест».

Но и в этом случае подлог вскрывается за пару секунд: по просьбе «Фонтанки» оператор лаборатории пробил в базе номер, указанный на справке, и сообщил, что он недействителен. К тому же, по словам сотрудника фирмы, анализы их лаборатории подписывает другой человек.

Если что-то не понравилось, предъявлять претензии некому. Торговцы справками отвечают на звонок, спрашивают фамилию, обещают спросить о проблеме у руководителя и просят набрать номер повторно через несколько минут. Дальше никто уже не берет трубку.



Выяснить, кто стоит за поддельным сайтами, власти пытаются, но не всегда могут. Так, телефон компании, которая прямо сейчас ставит на справках штампик «Инвитро», раньше был записан на сайте одной из сомнительных компаний, торгующих медицинскими документами. Сначала на портал обратил внимание прокурор Ковдорского района Мурманской области — он попросил местный районный суд признать недействительной информацию, распространяемую на сайте, и обращал внимание, что портал сообщает о незаконных способах приобретения документов. Потом сайт попал в поле зрения петербургского прокурора — тот написал в Кировский районный суд и, в частности, заявил, что анализы предлагают приобрести без фактического обращения в медицинскую организацию и с прошедшей датой. Суды иски удовлетворили, сайт заблокировали. Но установить его юридического или физического владельца не смогли ни прокуроры, ни Фемида, ни даже управление Роскомнадзора по Мурманской области.



Фото: скриншот страницы сайта Фото: скриншот страницы сайта

За справками об отсутствии коронавируса сейчас обращаются в нескольких случаях. Во-первых, о состоянии здоровья Роспотребнадзор в заверенном виде просит уведомить тех, кто только что вернулся из-за границы. Во-вторых, без такого документа не пускают на въезд в некоторых регионах. Наконец, такие справки от переболевших могут требовать работодатели, да и выписаться с больничного тоже можно по результатам платных анализов.



Один из читателей рассказал «Фонтанке», что именно по такой справке, полученной якобы от «Инвитро», смог, например, не сдавая тест, пройти санитарный контроль в Сахалинской области. «На входе в аэропорт стоит контроль. У тех, кто без справок, берут анализы, остальных пропускают. Достаточно было показать, что у меня есть некая бумажка, сотрудник даже в нее не вчитывался», — рассказала читательница.

«Фонтанка» поинтересовалась у комитета по здравоохранению, как участковые врачи выписывают пациентов с коронавирусом. «Справка о результатах ПЦР выдается в произвольной форме, заверяется печатью медицинской организации. Выписка осуществляется врачом с учетом клинических симптомов и при наличии двух отрицательных ПЦР», — отметили в ведомстве.

Однако собеседники из петербургской медицинской среды на собственном опыте рассказывают: системой контроля анализов пользуется только Роспотребнадзор, врачи же их подлинность не проверяют. При этом в Москве, по их словам, у медиков есть возможность проверить анализ в базе данных лаборатории.

Могут ли петербургские врачи идентифицировать подделку, кто будет нести ответственность, если пациента с коронавирусом выпишут по поддельному документу, а также существуют ли способы бороться с этой проблемой, если она станет массовой, «Фонтанка» спросила у комитета по здравоохранению. Там, взглянув на ненастоящую справку, ответили лишь: «Врачи в случаях фальсификации медицинской документации должны сообщать в Следственный комитет и прокуратуру».

При этом последствия за подлог в любом случае грозят тем, кто предъявляет заведомо ложные справки по месту требования. Верховный суд еще в апреле разъяснил: если человек нарушит санитарно-эпидемиологические правила и это по его неосторожности повлечет смерть человека — например, если выпишется с больничного и заразит кого-то на улице, то действия пациента могут квалифицироваться по части 2 статьи 236 УК РФ. По ней в том числе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

