Женский череп нашли в траншее для кабеля у тихвинской церкви. Это место с историей

Человеческие останки были обнаружены во время электромонтажных работ в Тихвине (Ленинградская область).

Как пишет 47news, днём 17 декабря в районную полицию поступила информация об останках, найденных при прокладке электрокабеля у церкви на Знаменской улице. Рабочие копали траншею и на глубине меньше метра наткнулись, по предварительным данным, на череп, нижнюю челюсть, лопатку и рёбра.

Кости похожи на женские, предположительно, они пролежали в земле более ста лет. Их передали в морг. На этой территории с XVI века размещалось кладбище, рассказали полицейским в церкви.