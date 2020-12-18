Тиньков рассказал, почему не договорился с «Яндексом». Он посчитал недостаточной цену, предложенную компанией за контроль над банком

Точку зрения Тинькова опубликовал в январском выпуске журнал Forbes. «В процессе переговоров с «Яндексом», это было три-четыре месяца, в какой-то момент я окончательно понял, что «Яндекс» не видит объединения, они видят покупку "Тинькофф"», — цитирует рассказ банкира The Bell . По словам предпринимателя, «Яндекс» предложил 7% премии к цене акций на рынке.

Банкир Олег Тиньков рассказал свою версию срыва переговоров с «Яндексом». По его словам, компания хотела получить контроль над Тинькофф банком, но не была готова за него достаточно заплатить. Бизнесмен устал торговаться и вышел из сделки. В «Яндексе» лаконично не согласились с его рассказом.

«Это смотрелось органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25–40%», — отметил Тиньков. Он рассказал, что предложил гендиректору группы «Яндекс» Аркадию Воложу увеличить премию, но тот ответил, что этот вопрос нужно согласовывать с советом директоров. Банкир признался, что сильно устал торговаться и решил выйти из сделки.

«Нет, это не так», — лаконично прокомментировали версию предпринимателя в «Яндексе» изданию Forbes, отказавшись от более подробного ответа.

22 сентября на сайте Лондонской биржи появилось сообщение о покупке «Яндексом» бизнеса TCS Group за 5,5 млрд долларов. На его фоне акции обеих компаний быстро выросли в цене на бирже. Однако уже 16 октября было размещено заявление о прекращении переговоров, после чего акции и «Тинькоффа», и «Яндекса» пошли вниз, однако затем отыграли почти все потери за день.

В слитом письме к сотрудникам банка Тиньков резко высказался о недавнем партнере по переговорам, в частности, назвав его «гавно-Яндекс» и обвинив в «забюрокраченности». Позже банкир извинился за оскорбления в адрес компании и обвинил в срыве сделки юристов и менеджеров.