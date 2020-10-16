«Давайте мы, а не они купим этот говно-"Яндекс"». Олег Тиньков объяснил сотрудникам, почему не стал продавать TCS Group

В нескольких абзацах весьма эмоционального текста отказ от сделки предприниматель объясняет расхождением с действительностью своего видения ее контура. По его словам, он был намерен именно объединять «Тинькофф банк» с «Яндексом», чтобы добиться синергии и быстрого роста клиентской базы. Однако «по факту все вылилось в продажу со всеми вытекающими негативными последствиями», сетует Олег Тиньков.

Издание The Bell опубликовало 16 октября письмо основателя и основного владельца TCS Group Олега Тинькова, которое он разослал сотрудникам своей компании сразу после объявления о срыве переговоров с «Яндексом».

По его словам, отказаться от сделки ему пришло в голову после того, как он увидел в Сети негативные отзывы клиентов «Яндекса» на его бренд.



«Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1 млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже», — обещает Олег Тиньков коллегам.



«Давайте МЫ, а не они купим этот говно-"Яндекс". Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — подытожил бизнесмен.



Сообщение о покупке «Яндексом» бизнеса TCS Group за 5,5 млрд долларов было распространено на сайте Лондонской биржи 22 сентября. С тех пор многие российские СМИ со ссылкой на неназванные источники предрекали срыв сделки, а сам Тиньков 4 октября сказал про нее «50 на 50».

Заявление о прекращении переговоров было размещено в полдень 16 октября, после чего акции и «Тинькова», и «Яндекса» пошли вниз.