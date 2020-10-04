Тиньков о сделке с «Яндексом»: 50 на 50

Покупка компанией «Яндекс» Тинькофф банка вероятна на 50%. В случае, если сделка состоится, ожидания основателя банка могут оправдаться раньше.



20 миллионов активных клиентов и миллиард долларов чистой прибыли — к таким целям стремится основатель финансовой компании Олег Тиньков. «Если будет сделка с «Яндекс», мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50), то чуть позже», — написал он у себя в Instagram 4 октября.



TCS Group, которой принадлежит банк, заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу», 22 сентября. Сделку оценивают в 5,48 млрд долларов.

