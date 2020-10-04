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04.10.2020 19:29
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Тиньков о сделке с «Яндексом»: 50 на 50

Покупка компанией «Яндекс» Тинькофф банка вероятна на 50%. В случае, если сделка состоится, ожидания основателя банка могут оправдаться раньше.

20 миллионов активных клиентов и миллиард долларов чистой прибыли — к таким целям стремится основатель финансовой компании Олег Тиньков. «Если будет сделка с «Яндекс», мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50), то чуть позже», — написал он у себя в Instagram 4 октября.

TCS Group, которой принадлежит банк, заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу», 22 сентября. Сделку оценивают в 5,48 млрд долларов.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Эта сделка синергии не даст, потенциально может угробить обоих. Бизнес Тинькова работает только вместе с Тиньковым, без него он стагнирует - это уже давно известно.
Яндекс стоит дороже банка Тинькофф, хоть и 16 в нац.рейтинге банков.
В добавок на Тинькофф американцы могут санкции наложить, которые могут и по Яндексу ударить.
Яндексу для развития своего финтеха стоило бы банк по меньше брать, проблем бы меньше образовалось после поглощения.
kоt-obormot
Какое чЮдное исцеление от лейкемии. ВоистЕну чюдесаЧюдесатые.
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