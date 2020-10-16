Олег Тиньков разорвал переговоры с «Яндексом» о продаже Тинькофф банка

TCS Group Holding PLC 16 октября объявило о прекращении переговоров о продаже своих акций «Яндексу». Как передавали в СМИ источники, знакомые с ходом переговоров, они прервались из-за амбиций Олега Тинькова.



«Сделки не будет, стороны не договорились. Объявление будет в ближайшее время. По его словам, Олег Тиньков хотел участвовать активно в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе». Олегу это не понравилось. Потом все успокоилось, а сейчас подтвердили, что конец», — цитирует Forbes своего собеседника.

