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16.10.2020 12:18
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Олег Тиньков разорвал переговоры с «Яндексом» о продаже Тинькофф банка

TCS Group Holding PLC 16 октября объявило о прекращении переговоров о продаже своих акций «Яндексу». Как передавали в СМИ источники, знакомые с ходом переговоров, они прервались из-за амбиций Олега Тинькова.

«Сделки не будет, стороны не договорились. Объявление будет в ближайшее время. По его словам, Олег Тиньков хотел участвовать активно в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе». Олегу это не понравилось. Потом все успокоилось, а сейчас подтвердили, что конец», — цитирует Forbes своего собеседника.

Слухи о трудностях в этих переговорах поступали в различные СМИ всю неделю, ни в одном из случаев источник не был авторизован.

Еще один слух, который ранее никак не подтверждался, — о переговорах по продаже TCS группе «Система» (сотовый оператор МТС и МТС-банк), подконтрольной Владимиру Евтушенкову. Однако на этот раз представители Олега Тинькова решили это официально опровергнуть: «Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно».

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Комментарии (4)

***_555
И правильно. Яндекс фактически под контролем государства, ну его на фиг.
Pilat
А-ха-ха-ха-ХА
Но меня это радует.
Было неприятно что Яндекс решил связаться с этим мошенником.
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