Олег Тиньков разорвал переговоры с «Яндексом» о продаже Тинькофф банка

TCS Group Holding PLC 16 октября объявило о прекращении переговоров о продаже своих акций «Яндексу». Как передавали в СМИ источники, знакомые с ходом переговоров, они прервались из-за амбиций Олега Тинькова.
«Сделки не будет, стороны не договорились. Объявление будет в ближайшее время. По его словам, Олег Тиньков хотел участвовать активно в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе». Олегу это не понравилось. Потом все успокоилось, а сейчас подтвердили, что конец», — цитирует Forbes своего собеседника.
Слухи о трудностях в этих переговорах поступали в различные СМИ всю неделю, ни в одном из случаев источник не был авторизован.
Еще один слух, который ранее никак не подтверждался, — о переговорах по продаже TCS группе «Система» (сотовый оператор МТС и МТС-банк), подконтрольной Владимиру Евтушенкову. Однако на этот раз представители Олега Тинькова решили это официально опровергнуть: «Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно».