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19.10.2020 22:03
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Тиньков рассказал, почему сорвалась сделка с «Яндексом» и извинился за оскорбительные слова в адрес компании

Банкир Олег Тиньков гордится тем, что он предприниматель и сравнивает такую работу с волонтерством. А сделке с Яндексом помешали юристы и менеджеры.

Свое мнение, на этот раз публично, а не через сливы закрытой переписки, Тиньков опубликовал в Instagram 19 октября. Он сравнил пользу для общества от предпринимательства с тем, что делают врачи, учителя, пожарные, строители и волонтеры.

«Именно предприниматели меняют мир, и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники«. Они выполняют, скорее обратную функцию», - высказался бизнесмен и объяснил, что сделка с Яндексом развалилась потому что «предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами»

Затем он перешел к тому, чем, напротив, не гордится, а именно оскорблением в адрес Яндекса. Высказывание Тинькова про «гавно-Яндекс» стало публичным 16 октября, хотя, как говорит сам Тиньков, он «обращался к своим своей семье-сотрудникам» и переписку слила «паршивая овца».

Банкир отметил, что его высказывание не относится к десяткам тысяч сотрудников и клиентов Яндекса и попросил прощения за выражение.

Он также сообщил, что, по его мнению, «каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого», а не просто «слить за фантики». «Ну, а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, то где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи», - написал Тиньков и добавил, что его банк не продается и в 2022 году будет стоить 10 млрд. С МТС он переговоры не ведет, деньги чтобы заплатить штраф США у банкира тоже есть, продавать акции для этого ему не обязательно.

Представители Яндекса ранее сообщили, что разрывом сделки не удивлены и им приходилось постоянно идти «навстречу Олегу в его дополнительных требованиях». Этот комментарий также был написан в закрытой переписке, но слит в СМИ.

Сообщение о покупке «Яндексом» бизнеса TCS Group за 5,5 млрд долларов было распространено на сайте Лондонской биржи 22 сентября. С тех пор многие российские СМИ со ссылкой на неназванные источники предрекали срыв сделки, а сам Тиньков 4 октября сказал про нее «50 на 50».

Заявление о прекращении переговоров было размещено в полдень 16 октября, после чего акции и «Тинькова», и «Яндекса» пошли вниз, однако затем отыграли почти все потери за день.

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Комментарии (4)

teodor
Да кто ему поверит, мало того, что исцелился, так еще на пиар волне акциями торгонул)
Мужской Взгляд
Кругом одни фейки, фейковый банк без офисов, фейковая лейкемия, которая неожиданно прошла, фейковые новости, фейковая сделка с Яндексом, которой не было. Арестовали, но уже отпустили. С Тиньковым всегда какой-то туман.
kоt-obormot
Какое быстрое исцеление - просто чудочудное, а не лечение от лейкемии.
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