Тиньков рассказал, почему сорвалась сделка с «Яндексом» и извинился за оскорбительные слова в адрес компании

Свое мнение, на этот раз публично, а не через сливы закрытой переписки, Тиньков опубликовал в Instagram 19 октября. Он сравнил пользу для общества от предпринимательства с тем, что делают врачи, учителя, пожарные, строители и волонтеры.

Банкир Олег Тиньков гордится тем, что он предприниматель и сравнивает такую работу с волонтерством. А сделке с Яндексом помешали юристы и менеджеры.

«Именно предприниматели меняют мир, и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники«. Они выполняют, скорее обратную функцию», - высказался бизнесмен и объяснил, что сделка с Яндексом развалилась потому что «предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами»

Затем он перешел к тому, чем, напротив, не гордится, а именно оскорблением в адрес Яндекса. Высказывание Тинькова про «гавно-Яндекс» стало публичным 16 октября, хотя, как говорит сам Тиньков, он «обращался к своим своей семье-сотрудникам» и переписку слила «паршивая овца».



Банкир отметил, что его высказывание не относится к десяткам тысяч сотрудников и клиентов Яндекса и попросил прощения за выражение.



Он также сообщил, что, по его мнению, «каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого», а не просто «слить за фантики». «Ну, а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, то где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи», - написал Тиньков и добавил, что его банк не продается и в 2022 году будет стоить 10 млрд. С МТС он переговоры не ведет, деньги чтобы заплатить штраф США у банкира тоже есть, продавать акции для этого ему не обязательно.



Представители Яндекса ранее сообщили, что разрывом сделки не удивлены и им приходилось постоянно идти «навстречу Олегу в его дополнительных требованиях». Этот комментарий также был написан в закрытой переписке, но слит в СМИ.

