«Постоянные новые требования». «Яндекс» объяснил, почему сорвалась сделка с Тиньковым

По версии управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, руководство IT-компании узнало о том, что Олег Тиньков разрывает сделку, только сегодня.



The Bell вечером в пятницу, 16 октября, опубликовал письмо Худавердяна к сотрудникам «Яндекса», в котором и изложен взгляд топ-менеджмента на ситуацию.



«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать „Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером „Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — объясняет Тигран Худавердян.

