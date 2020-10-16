«Постоянные новые требования». «Яндекс» объяснил, почему сорвалась сделка с Тиньковым
По версии управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, руководство IT-компании узнало о том, что Олег Тиньков разрывает сделку, только сегодня.
The Bell вечером в пятницу, 16 октября, опубликовал письмо Худавердяна к сотрудникам «Яндекса», в котором и изложен взгляд топ-менеджмента на ситуацию.
«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать „Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером „Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — объясняет Тигран Худавердян.
По его словам, «Яндекс» был готов давать нынешним сотрудникам TCS Group «свободу в развитии бизнеса и все возможности нашей экосистемы», что противоречит словам Олега Тинькова, обвинившего «Яндекс» в намерении «просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями».
Письма сотрудникам, тут же попадающие в открытый доступ, — это, похоже, актуальный эпистолярный жанр общения двух компаний, которые хотят донести до публики свое видение негативной ситуации. Именно в нем спустя несколько минут после объявления о срыве сделки выступил и Олег Тиньков.
При этом предприниматель выбирал куда менее дипломатичные выражения, назвав, в частности, недавнего партнера по переговорам «гавно-Яндекс» и обвинив его в «забюрокраченности».
Сообщение о покупке «Яндексом» бизнеса TCS Group за 5,5 млрд долларов было распространено на сайте Лондонской биржи 22 сентября. С тех пор многие российские СМИ со ссылкой на неназванные источники предрекали срыв сделки, а сам Тиньков 4 октября сказал про нее «50 на 50».
Заявление о прекращении переговоров было размещено в полдень 16 октября, после чего акции и «Тинькова», и «Яндекса» пошли вниз, однако затем отыграли почти все потери за день.