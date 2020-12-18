Выходной 31 декабря подобрался к Петербургу вплотную

Тренд превращать 31 декабря в выходной день подбирается к Петербургу всё ближе, он уже за порогом.

Последний день года сделали выходным (для бюджетников) и в Ленинградской области. Как сообщает 18 декабря правительство региона в своём телеграм-канале, рабочий день для работников бюджетных учреждений перенесён с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Руководителям коммерческих предприятий и организаций рекомендовано сделать то же самое.

В Смольном пока о намерении сделать 31-е выходным не объявляли.

