Выходной 31 декабря подобрался к Петербургу вплотную

Тренд превращать 31 декабря в выходной день подбирается к Петербургу всё ближе, он уже за порогом.
Последний день года сделали выходным (для бюджетников) и в Ленинградской области. Как сообщает 18 декабря правительство региона в своём телеграм-канале, рабочий день для работников бюджетных учреждений перенесён с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Руководителям коммерческих предприятий и организаций рекомендовано сделать то же самое.
В Смольном пока о намерении сделать 31-е выходным не объявляли.
В 2021 году 31 декабря будет нерабочим днём, поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.