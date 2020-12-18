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Выходной 31 декабря подобрался к Петербургу вплотную

Тренд превращать 31 декабря в выходной день подбирается к Петербургу всё ближе, он уже за порогом.

Последний день года сделали выходным (для бюджетников) и в Ленинградской области. Как сообщает 18 декабря правительство региона в своём телеграм-канале, рабочий день для работников бюджетных учреждений перенесён с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Руководителям коммерческих предприятий и организаций рекомендовано сделать то же самое.

В Смольном пока о намерении сделать 31-е выходным не объявляли.

В 2021 году 31 декабря будет нерабочим днём, поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.

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Комментарии (5)

aboris
у нас в офисе 31 декабря, во первых работают только те, кто живет не далеко от офиса. Тем кому далеко ехать, приезжать не обязательно. Во вторых, время прихода и ухода в этот день не контролируется, как и сам факт присутствия. Обычно собираются расслабленно часам к 10, около часа обед. После обеда вскрывают пару бутылочек игристого поздравляют друг друга и разъезжаются по домам. Некоторые начинают прямо утром и не с игристого :-)
Такой порядок у нас был всегда. Смысла в этом дне, как рабочем, нет ни какого, ни каких дел на 31 число нормальные люди не оставляют. У нас это фактически просто традиционный день в который все друг друга поздравляют и расходятся. Надо ли для этого приезжать в офис, ну это каждый для себя решает, кому не надо, могут оставаться дома, ни какого принуждения нет.
Gundos2
В Петербурге 31-го надо делать выходной, а еще лучше как в Калининграде - целые дополнительные каникулы с 28-го!
Cashmare
высокоскоростной смольный может расслабиться, кому надо - уже сделали сами
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