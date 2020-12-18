Трагедию о закате древней цивилизации поставили в «Санктъ-Петербургъ Опере»

Опера — одноактовая, но при этом непростая для восприятия и экстремальная — как по сюжету, так и по рисунку вокальных партий. Трагедию о закате древней цивилизации композитор вместе с драматургом Гуго фон Гофмансталем превратили в экспрессивную драму о жаждущей крови Электре и о ее более мягкой сестре Хризотемиде, ищущей любви. Дочь мстит матери, убившей ее отца — царя Агамемнона.

«История Электры столь страшна, что не может не отразиться на всех, участвующих в ней, — рассказывает режиссер Юрий Александров. — Кровь и власть опьяняют, нельзя просто отмахнуться от этого. Каждый, кто попадает в эту мрачную атмосферу — уже не может сохранить себя. Моя постановка — о том, что насилие рождает насилие, кровь рождает новую кровь».



«Когда я думаю о новой постановке, я всегда выбираю то, что мне кажется актуальным, — поясняет свой выбор Юрий Александров. — Я уверен, сегодня пришло время именно этой музыки. Душераздирающая тема убийства родителей детьми, разве этого нет вокруг нас? Можно вспомнить не один, а сразу несколько громких заголовков газет… Крушение семейных отношений, когда сын может поднять руку на мать, дочь может поднять руку на отца… Наш спектакль будет драматичным — это диктует нам сама жизнь».



Спектакль оформил постоянный соавтор Александрова — народный художник России Вячеслав Окунев.



Премьерные показы пройдут 18 и 19 декабря, начало в 19.00.



16+

