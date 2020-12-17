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Российские хоккеисты обыграли Швецию по буллитам на Кубке Первого канала

Победой сборной России по хоккею завершился стартовый матч на Кубке Первого канала против Швеции в четверг, 17 декабря, в Москве. Российская команда выиграла со счетом 4:3.

Основное время и овертайм завершились вничью 3:3. У России забили Андрей Кузьменко (34 минута), Никита Сошников (49) и Вадим Шипачев (50). Шведы ответили на это голами Понтуса Оберга (24), Эмиля Петтерссона (46) и Эмиля Ларссона (56). Победный буллит забил форвард российской сборной Андрей Кузьменко.

Следующий матч национальная команда России проведет 19 декабря против Чехии.

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