Победой сборной России по хоккею завершился стартовый матч на Кубке Первого канала против Швеции в четверг, 17 декабря, в Москве. Российская команда выиграла со счетом 4:3.
Основное время и овертайм завершились вничью 3:3. У России забили Андрей Кузьменко (34 минута), Никита Сошников (49) и Вадим Шипачев (50). Шведы ответили на это голами Понтуса Оберга (24), Эмиля Петтерссона (46) и Эмиля Ларссона (56). Победный буллит забил форвард российской сборной Андрей Кузьменко.
Серия буллитов заставила понервничать, но россияне оказались точнее! 4:3, это ПОБЕДА! #SWERUS #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/E194lPixTF— Хоккей России (@russiahockey) December 17, 2020
Следующий матч национальная команда России проведет 19 декабря против Чехии.