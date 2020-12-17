«Если вам нужно срочно, то решаем вопрос самостоятельно». В Красносельском районе «сломалась» лаборатория, выполняющая тесты на коронавирус

Жители Красносельского района ждут результаты тестов больше недели вместо положенных по приказу Минздрава 48 часов. Медики объясняют задержку тем, что лаборатория при поликлинике №106, которая выполняет анализы на коронавирус для всего Красносельского района, «сломалась». Теперь выздоровевшие пациенты не могут закрыть свои больничные листы без отрицательного «мазка».

«Врач из поликлиники информации о решении проблемы не дает. Сказали просто ждать, — рассказала читательница «Фонтанки» Юлия. — Со слов врача — это единственная лаборатория в Красносельском районе. Тесты многих граждан зависли. А без отрицательного теста необходимо соблюдать карантин. Я на больничном больше месяца».

Подтверждение словам читательницы «Фонтанка» нашла в Instagram-аккаунте детской поликлиники №60. Под картинкой с изображением мультяшного зайца, который закрыл глаза и думает, что спрятался, в аккаунте был опубликован такой текст: «По поводу мазков, которые отправлены в лабораторию при 106 поликлинике. У них случились непредвиденные обстоятельства (причины не известны). Обработка мазков займет немного больше времени, чем было — сроки готовности не известны (это касаемо как взрослой сети, так и детской). Если вам нужно срочно, то решаем вопрос самостоятельно». В комитете по здравоохранению «Фонтанке» посоветовали обратиться за комментарием в администрацию Красносельского района. После того, как в пресс-службе администрации ознакомились с вопросами редакции, из аккаунта детской поликлиники №60 пост с зайчиком и информацией о «зависших» тестах была удалена. Но мы успели сделать скриншот.



Фото: скриншот сайта Instagram

В поликлинике корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что есть некий «технический сбой», который будет устранен «в ближайшие день-два».



Лаборатория при поликлинике №106, согласно распоряжению комитета по здравоохранению от 16.04.2020 № 231-р о тестировании населения на коронавирус, в одиночку выполняет анализы на коронавирус для всего Красносельского района с населением в 408 тысяч человек. «Фонтанка» ожидает официальный ответ администрации Красносельского района. По данным Смольного, ежедневно в Петербурге проводят в среднем от 30 до 45 тысяч тестов на коронавирус в день. В конце ноября губернатор Александр Беглов сообщил, что в городе откроются три новые лаборатории, которые будут выполнять анализы на ковид: в больнице №26, в Елизаветинской и в НИИ скорой помощи. Мощность каждой — 300 тестов в день. Лаборатория при поликлинике №106 во время июньского пика заболеваемости выполняла порядка 500–600 исследований на коронавирус в день.