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Голубоглазый мужчина с пистолетом обнёс отделение банка «Восточный» на Белы Куна. Разбой попал на видео

Неизвестный мужчина разыскивается в Петербурге по подозрению в разбое. Во второй половине дня 17 декабря он заявился с пистолетом в отделение банка «Восточный» на Белы Куна, 6–1.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, лицо злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска. Через стекло он направил пистолет в операционистку и, судя по всему, потребовал наличные из кассы. Девушка послушалась и начала доставать пачки денег, которые потом положила в синий пакет, переданный через лоток. Нажать тревожную кнопку сотрудница отделения постеснялась сразу же, но сделала это, как только налётчик удалился с добычей. Ущерб составил 450 000 рублей.

Наружные камеры проследили его короткий дальнейший путь. С пакетом он выбежал на улицу, где его уже поджидала легковая машина на аварийке. Злоумышленник сел на пассажирское сиденье, после чего автомобиль уехал.

Разыскиваемый мужчина был одет в куртку синего цвета. Операционистка запомнила его русским, голубоглазым и высоким — около 190 сантиметров.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (16)

Урус-Баши
Что означает "Обнёс"? Забором обнёс? Или это привычка подмунять слова более безобидными. Ведь грабитель и в суд может подать за оскорбление словом, отражающим суть содеянного. Ограбил, а не обнёс! Убийца, а не киллер. Вор, а не угонщик.
Skazochny
Молодец
Набеглов
Обнес...
Вижу, Фонтанка пока так и не нашла нового редактора.
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