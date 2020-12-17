Неизвестный мужчина разыскивается в Петербурге по подозрению в разбое. Во второй половине дня 17 декабря он заявился с пистолетом в отделение банка «Восточный» на Белы Куна, 6–1.



Судя по записям с камер видеонаблюдения, лицо злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска. Через стекло он направил пистолет в операционистку и, судя по всему, потребовал наличные из кассы. Девушка послушалась и начала доставать пачки денег, которые потом положила в синий пакет, переданный через лоток. Нажать тревожную кнопку сотрудница отделения постеснялась сразу же, но сделала это, как только налётчик удалился с добычей. Ущерб составил 450 000 рублей.