Стало известно, на хамство каких чиновников житель Ленобласти пожаловался президенту

Не нашедший понимания у местных чиновников, житель Ленобласти напрямую обратился к Владимиру Путину, куда его и послали с вопросами. Теперь разбираться с хамством на местах будет губернатор.

Как выяснило издание 47news, у 55-летнего жителя Волосово Анатолия Терехова нет обеих ног, и столкнулся с грубостью он в пенсионном отделении, когда интересовался обещанной Путиным по телевизору прибавкой к пенсии.

«Они мне, молодые, и говорят: "Если обещал президент, то к нему и идите". Вот я смс и отправил. А фамилий этих сотрудниц не запомнил, да и не интересовался», — рассказал Терехов 47news. Цитату: «Это вам Путин обещал? Вот к нему и обращайтесь», президент зачитал во время прямого эфира. Он сказал, что «в семье не без урода», и попросил губернатора Ленобласти разобраться с поведением чиновников по отношению к гражданам.

