FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Стало известно, на хамство каких чиновников житель Ленобласти пожаловался президенту

Не нашедший понимания у местных чиновников, житель Ленобласти напрямую обратился к Владимиру Путину, куда его и послали с вопросами. Теперь разбираться с хамством на местах будет губернатор.

Как выяснило издание 47news, у 55-летнего жителя Волосово Анатолия Терехова нет обеих ног, и столкнулся с грубостью он в пенсионном отделении, когда интересовался обещанной Путиным по телевизору прибавкой к пенсии.

«Они мне, молодые, и говорят: "Если обещал президент, то к нему и идите". Вот я смс и отправил. А фамилий этих сотрудниц не запомнил, да и не интересовался», — рассказал Терехов 47news. Цитату: «Это вам Путин обещал? Вот к нему и обращайтесь», президент зачитал во время прямого эфира. Он сказал, что «в семье не без урода», и попросил губернатора Ленобласти разобраться с поведением чиновников по отношению к гражданам.

«Я обращусь к руководству Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой провести служебную проверку. Своих я постоянно воспитываю, чтобы уважительно общались с людьми. К сожалению, каждому в душу не заглянешь», — прокомментировал глава региона Александр Дрозденко изданию.

По словам Терехова, он присылал несколько вопросов президенту в соцсети, интересовался также стоянками для инвалидов и стоимостью протезов. От того, что хотя бы один его вопрос попал во внимание во время пресс-конференции Путина, мужчина «в шоке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Кровокрас
а вопрос был в том чтобы "разобраться с поведением чиновников" или все же "где прибавка к пенсии" ?
Grotesk
проверка установила, что безногому инвалиду нахамила группа неустановленных лиц...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний