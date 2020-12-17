Путин не смотрел видео с Дзюбой, но считает его уроком для публичных людей

Президент России на большой пресс-конференции высказал свое мнение о непристойном инциденте с футболистом Артёмом Дзюбой. По его словам, ситуация, которая случилась с футболистом, не должна влиять на профессиональную деятельность спортсмена.



«Он [Артём Дзюба] пускай сам разбирается там со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь — это недостойно нормального общества», — прокомментировал 17 декабря Владимир Путин нашумевшее видео с форвардом петербургского клуба «Зенит».