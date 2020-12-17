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Путин не смотрел видео с Дзюбой, но считает его уроком для публичных людей

Президент России на большой пресс-конференции высказал свое мнение о непристойном инциденте с футболистом Артёмом Дзюбой. По его словам, ситуация, которая случилась с футболистом, не должна влиять на профессиональную деятельность спортсмена.

«Он [Артём Дзюба] пускай сам разбирается там со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь — это недостойно нормального общества», — прокомментировал 17 декабря Владимир Путин нашумевшее видео с форвардом петербургского клуба «Зенит».

Путин также подчеркнул, что произошедшее стало хорошим уроком для публичных людей.

«Вы смотрели это видео?» — поинтересовался глава государства у журналиста, задавшего вопрос. А затем сказал, что и сам не видел ролик.

7 ноября 2020 года в Интернете появилось видео с Артёмом Дзюбой интимного содержания. «Фонтанке» стали известны обстоятельства распространения ролика. Незадолго до скандала форвард был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Да конечно, не смотрел...
Савва Морозов
у журналиста на большее мозгов не хватило, как только такое задавать.
кстати, как говорил покойный Задорнов: "встречаются двое: я не смотрю эти сериалы, и я не смотрю. и начинают обсуждать последнюю серию". так и тут - никто не смотрел, но подробности - известны.
Dimitry Antonov
Отличная тема для обсуждения на ежегодной пресс-конференции Президента атомной, космической, морской, сухопутной, ракетно-торпедной сверхдержавы без границ!
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