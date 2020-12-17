Путин не смотрел видео с Дзюбой, но считает его уроком для публичных людей

Президент России на большой пресс-конференции высказал свое мнение о непристойном инциденте с футболистом Артёмом Дзюбой. По его словам, ситуация, которая случилась с футболистом, не должна влиять на профессиональную деятельность спортсмена.
«Он [Артём Дзюба] пускай сам разбирается там со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь — это недостойно нормального общества», — прокомментировал 17 декабря Владимир Путин нашумевшее видео с форвардом петербургского клуба «Зенит».
Путин также подчеркнул, что произошедшее стало хорошим уроком для публичных людей.
«Вы смотрели это видео?» — поинтересовался глава государства у журналиста, задавшего вопрос. А затем сказал, что и сам не видел ролик.
7 ноября 2020 года в Интернете появилось видео с Артёмом Дзюбой интимного содержания. «Фонтанке» стали известны обстоятельства распространения ролика. Незадолго до скандала форвард был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.