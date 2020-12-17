В Новосибирске подрались врач скорой помощи, который приехал на вызов к 9-летнему мальчику, и отец юного пациента. В результате медика самого пришлось везти в больницу с травмами, а потом оба участника конфликта заявили друг на друга в полицию.

Как сообщает NGS.RU, инцидент произошел ночью 13 декабря в одной из квартир дома 90/1 на улице Петухова. По словам 35-летнего врача, в 1:57 поступил вызов: у 9-летнего ребенка судороги, он теряет сознание. На место направили реанимационную бригаду.

Медиков встретил отец ребенка и сразу потребовал надеть бахилы. Ему ответили, что скорая бахилы не надевает, да и какие бахилы, когда серьезный вызов, реанимационная помощь — ребенку плохо. После этого, по словам врача, мужчина занервничал и начал говорить, что медики заразят его коронавирусом. Слова о том, что бригада с коронавирусными больными не работает, его не успокоили.