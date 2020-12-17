В Новосибирске подрались врач скорой помощи, который приехал на вызов к 9-летнему мальчику, и отец юного пациента. В результате медика самого пришлось везти в больницу с травмами, а потом оба участника конфликта заявили друг на друга в полицию.
Как сообщает NGS.RU, инцидент произошел ночью 13 декабря в одной из квартир дома 90/1 на улице Петухова. По словам 35-летнего врача, в 1:57 поступил вызов: у 9-летнего ребенка судороги, он теряет сознание. На место направили реанимационную бригаду.
Медиков встретил отец ребенка и сразу потребовал надеть бахилы. Ему ответили, что скорая бахилы не надевает, да и какие бахилы, когда серьезный вызов, реанимационная помощь — ребенку плохо. После этого, по словам врача, мужчина занервничал и начал говорить, что медики заразят его коронавирусом. Слова о том, что бригада с коронавирусными больными не работает, его не успокоили.
Мужчина потребовал написать отказ в оказании помощи, затем, не добившись своего, начал выталкивать медиков за дверь, рассказал журналистам врач. А когда медбрат и фельдшер уже отошли в коридор к лифту, нервный отец, перегородил выход и напал на врача. В итоге у медика диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины, копии справок о чем он предоставил изданию.
предоставлено Семёном Кудиным ngs.ru
У 38-летнего отца мальчика другая версия конфликта. По его словам, из приступа они с женой сына «вывели сами», к моменту приезда медиков скорая помощь тому была уже не нужна, и мужчина больше боялся заразиться от прибывших коронавирусом, от которого недавно умер один из их соседей. Когда медики не стали надевать бахилы, мужчина предложил им написать отказ в оказании помощи, а фельдшер предложила вывести ребенка в коридор, чтобы врач его все же осмотрел.
Тогда, по словам отца мальчика, врач его нецензурно послал. После этого завязалась словесная перепалка, какой-то момент от оскорблений медика у мужчины «все смешалось» в голове, и он захлопнул дверь в коридор, к лифту, за успевшими выйти медбратом и фельдшером. Тогда, по словам мужчины, врач его толкнул, а он исключительно защищался. Он тоже рассказал журналистам, что получил в драке травмы, но справку о них предоставить не смог, объяснив, что передал все документы в полицию.
После конфликта на место вызвали полицейских, и оба участника написали друг на друга заявления. Сейчас правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.