Бизнес-леди в Петербурге задержана за контрабанду на миллиард. За границу поставляли стратегически важное

Гендиректор петербургской компании, которая специализируется на торговле топливом, стала подозреваемой по уголовному делу о контрабанде. По версии следствия, в Эстонию с нарушениями отправили товар стоимостью более миллиарда рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка два дня назад задержали 38-летнюю предпринимательницу и её 34-летнего помощника. Обоим вменяют контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Так обозначили 51 тысячу тонн топочного мазута, содержание серы в котором составляет более
Компания, от имени которой переправляли товар, занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. За прошлый год, по данным СПАРК, чистая прибыль превысила 236 млн рублей. Задержанная петербурженка является совладельцем и занимает пост гендиректора. Её и помощника допросили в качестве подозреваемых и отправили в изолятор временного содержания.