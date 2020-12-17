Бизнес-леди в Петербурге задержана за контрабанду на миллиард. За границу поставляли стратегически важное

Гендиректор петербургской компании, которая специализируется на торговле топливом, стала подозреваемой по уголовному делу о контрабанде. По версии следствия, в Эстонию с нарушениями отправили товар стоимостью более миллиарда рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка два дня назад задержали 38-летнюю предпринимательницу и её 34-летнего помощника. Обоим вменяют контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

