FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Бизнес-леди в Петербурге задержана за контрабанду на миллиард. За границу поставляли стратегически важное

Гендиректор петербургской компании, которая специализируется на торговле топливом, стала подозреваемой по уголовному делу о контрабанде. По версии следствия, в Эстонию с нарушениями отправили товар стоимостью более миллиарда рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка два дня назад задержали 38-летнюю предпринимательницу и её 34-летнего помощника. Обоим вменяют контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Так обозначили 51 тысячу тонн топочного мазута, содержание серы в котором составляет более 0,1 %. Стоимость топлива, которое принято считать самым грязным и дешёвым, оценивают не менее чем в 1,1 млрд рублей. Оно уходило в Эстонию морем с мая по июль прошлого года. При этом с декларациями отправители слукавили и вместо стратегически важного ресурса указали код «Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы».

Компания, от имени которой переправляли товар, занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. За прошлый год, по данным СПАРК, чистая прибыль превысила 236 млн рублей. Задержанная петербурженка является совладельцем и занимает пост гендиректора. Её и помощника допросили в качестве подозреваемых и отправили в изолятор временного содержания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Edrosos_Razvorov
Криворуких, Косоухих или Прямоносых все-таки?
nuga
Мазут обычное топливо,какой ещё стратегический товар?
jokir1971
А куда смотрело СЗТУ в части контроля правильности классификации данного товара?
Или они в доле? Проверьте!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний