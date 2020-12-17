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Ёлочка, гори. Администрация Ханты-Мансийска показала, как 10-летний мальчик невозмутимо спалил символ праздника

От новогоднего дерева остался один каркас после пожара в центре Ханты-Мансийска.

Как сообщила городская администрация в своём паблике «ВКонтакте», 16 декабря около полудня на пешеходной зоне у торгового центра на улице Карла Маркса загорелась декоративная елка. Камера видеонаблюдения зафиксировала поджог: проходя мимо, школьник щёлкнул зажигалкой и спокойно ушёл. Дерево вспыхнуло и сгорело дотла. Полиция начала поиски хулигана.

Издание Ugra-news 17 декабря пишет, что хулигана нашли. Ему 10 лет, он объяснил, что нашёл зажигалку и хотел проверить, работает ли она. Родителей мальчика, судя по всему, ждёт штраф.

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Комментарии (4)

sir_fash
Песдюка выпороть следует
walker_5e4cd299a1c68
Наплодили стада невоспитанных дебилоидов.
Лучше бы он мозги свои нашел и проверил, работают ли?
Агроном аэродрома
Хороший материал, быстро сгорел..
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