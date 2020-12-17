Разрешения на перевозку пассажиров таксистам в Петербурге будут выдавать бесплатно

Разрешения на перевозку пассажиров и багажа таксисты в Петербурге теперь будут получать бесплатно. Об этом 17 декабря сообщили в комитете по транспорту.



Новые правила, утвержденные петербургским правительством, вступили в силу 3 декабря. Получить разрешение для перевозки пассажиров и багажа, переоформить такие документы и забрать их дубликаты теперь можно бесплатно. Как пояснили в комтрансе, отмена платы связана с тем, что теперь услуга полностью предоставляется в электронном виде.



Если раньше срок выдачи разрешений составлял 30 дней, то теперь сокращен до 10 рабочих дней. Перевозчик получает QR-код, который сможет самостоятельно распечатать и разместить в салоне такси. Таксисты все так же обязаны предъявлять его по требованию пассажиров и должностных лиц, напоминают в ведомстве.

