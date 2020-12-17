FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Многострадальное Московское шоссе затормозил «паровозик»

ДТП с участием как минимум трёх автомобилей утром 17 декабря собирает пробку на Московском шоссе, где и без того всегда плотно.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в районе посёлка Ленсоветовский в направлении центра города столкнулись минивэн, микроавтобус (возможно, маршрутка) и легковая машина. «Пробка уже имеется», — отмечает автор видео.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

vk.com/spb_today

В целом в Петербурге, по данным «Яндекса» на 8:50, обычные для этого времени суток 5 баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний