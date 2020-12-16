Главный тренер «Спартака» Тедеско после поражения в Петербурге объявил о желании уйти в отставку

После поражения от футбольного клуба «Зенит» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сделал сенсационное заявление на послематчевой пресс-конференции. По словам немецкого тренера, он решил не продлевать контракт с московской командой.



«Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером «Спартака», здесь все было потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения. Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом. Я уже сообщил об этом решении команде. Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт, я чувствовал любовь и поддержку от всех. Сейчас будет трансферное окно, но мне не хочется играть в эти игры, потому что знаю, что не буду руководить командой в следующем сезоне. Спасибо», – заявил Тедеско.

