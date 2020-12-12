После матча 18 тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошла стычка в подтрибунном помещении. Как заявили в пресс-службе Российской Премьер-лиги, инцидент начался со словесного конфликта между вратарем сочинской команды Сосланом Джанаевым и главным тренером москвичей Доменико Тедеско.

🔥🔥🔥 Жоазиньо подрался в подтрибунке с тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем! Об этом рассказал и Доменико Тедеско в послематчевом интервью Как же прекрасна РПЛ — ничем не хуже Лиги Чемпионов! pic.twitter.com/FWWZH6zeGl

«Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — говорится в официальном заявлении РПЛ.

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандалом 😱 В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников 🤯 Ну и жесть: https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm

«Это произошло впервые. Я шокирован, не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы тут живете. Я понял, что мне хотели сообщить, простите, что я нахожусь здесь. В конце матча игрок «Сочи» пнул Андреаса Хинкеля (ассистент Тедеско. — Прим. Ред.) . Не могу поверить в то, что сегодня произошло», — заявил Тедеско в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Ой, а почему Тедеско не рассказал про свой наезд на Джанаева? Сказал про драку Жоазиньо и тренера Сочи, отправившего его в Германию, а то, что он начал конфликт - нет. Когда Спартак начнет уважать не только себя, перестанет перекладывать ответственность на других? #СочиСпартак pic.twitter.com/LvKVIUxWT0

В то же время, по версии сайта «Чемпионат.com», ситуация развивалась немного иначе. В перерыве матча у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным, в ходе которого российский специалист сказал главному тренеру «Спартака»: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Таким образом Бородин якобы отреагировал на постоянные апелляциями Тедеско к арбитру. В ответ на это иностранный специалист заявил: «Я скажу всем, что ты расист».



Благодаря этому поражению «Спартак» отстал от лидирующего «Зенита» на три очка. В своем матче петербуржцы обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1.