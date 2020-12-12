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Футболисты и тренеры подрались после матча «Сочи» — «Спартак». Главный тренер москвичей говорит о расизме

РПЛ проводит проверку по поводу конфликта после матча «Сочи» — «Спартак». КДК РФС даст оценку эпизоду

После матча 18 тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошла стычка в подтрибунном помещении. Как заявили в пресс-службе Российской Премьер-лиги, инцидент начался со словесного конфликта между вратарем сочинской команды Сосланом Джанаевым и главным тренером москвичей Доменико Тедеско.

«Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — говорится в официальном заявлении РПЛ.

По словам главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в ходе конфликта в адрес прозвучали оскорбления расистского характера.

«Это произошло впервые. Я шокирован, не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы тут живете. Я понял, что мне хотели сообщить, простите, что я нахожусь здесь. В конце матча игрок «Сочи» пнул Андреаса Хинкеля (ассистент Тедеско. — Прим. Ред.). Не могу поверить в то, что сегодня произошло», — заявил Тедеско в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

В то же время, по версии сайта «Чемпионат.com», ситуация развивалась немного иначе. В перерыве матча у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным, в ходе которого российский специалист сказал главному тренеру «Спартака»: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Таким образом Бородин якобы отреагировал на постоянные апелляциями Тедеско к арбитру. В ответ на это иностранный специалист заявил: «Я скажу всем, что ты расист».

Благодаря этому поражению «Спартак» отстал от лидирующего «Зенита» на три очка. В своем матче петербуржцы обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

svs-57
Проигрывать нужно уметь. А всем сваливать на расизм - глупо.
bluxer
Ширнармассам нужен футбол. Не книжки же сидеть читать, в самом деле.
263880551
Сочи бандитская команда, как комплектуются так и ведут себя и на поле и вне его. Лучше бы в футбол играли. А ведь это Динамо Питер, которая играла блокадный матч. Задумайтесь господа хозяева жизни, палка о двух концах, как говаривал мой дед.
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