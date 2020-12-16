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Первый тайм матча «Зенит» — «Спартак» закончился ничьей

Первый тайм матча 19 тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» завершился вничью. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

Оба гола забили зенитовцы. На 8-й минуте отличился Сердар Азмун. На 22-й Деян Ловрен отправил мяч в собственные ворота.

Ранее на матче, который должен был проходить без зрителей, произошла драка между фанатами «Зенита» и «Спартака».

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Комментарии (2)

Эрик Дрейван
Лица ладно...Видео регистраторы целы ?
260551481
По величайшему Указу игра закончится с ничейным счетом.
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