Первый тайм матча «Зенит» — «Спартак» закончился ничьей

Первый тайм матча 19 тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» завершился вничью. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.



Оба гола забили зенитовцы. На 8-й минуте отличился Сердар Азмун. На 22-й Деян Ловрен отправил мяч в собственные ворота.

Ранее на матче, который должен был проходить без зрителей, произошла драка между фанатами «Зенита» и «Спартака».