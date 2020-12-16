В Петербурге появится реестр региональных инвесторов. Они смогут получать налоговые льготы

Заксобрание Петербурга 16 декабря утвердило в третьем чтении законопроект о региональных инвестиционных проектах, передает корреспондент «Фонтанки». Инвесторам, которые попадут в соответствующий реестр, будут полагаться налоговые льготы. Документ предстоит подписать губернатору города.
На включение в реестр смогут претендовать компании, которые заняты в сферах производства лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютерного оборудования, мебели, изделий из дерева, бумаги, кожи, одежды и текстиля. Полный список приведен в разделе С «Продукция обрабатывающих производств» классификатора продукции по видам экономической деятельности.
Во втором чтении депутаты подправили законопроект, предусмотрев для Смольного ежегодный отчет перед парламентом о ходе реализации программы. Предоставлять соответствующую информацию в Мариинский дворец правительство должно будет не позднее 30 апреля.