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Смольный будет отчитываться перед депутатами по реализации инвестпроектов

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря приняло поправку к законопроекту о региональных инвестиционных проектах. Нововведение предусматривает ежегодный обязательный отчет Смольного о ходе их реализации.

Правительство города должно будет не позднее 30 апреля предоставлять парламенту информацию о ходе реализации инвестпроектов. Предполагается, что это должно повысить открытость этих данных и контроль над такими проектами.

В рамках инициативы, внесенной на рассмотрение ЗакСа губернатором, инвесторам будут полагаться налоговые льготы. В частности, претендовать на включение в реестр региональных инвесторов смогут компании, которые занимаются производством лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютерного оборудования, мебели, изделий из дерева, бумаги, кожи, одежды и текстиля. Полный список приведен в разделе С «Продукция обрабатывающих производств» классификатора продукции по видам экономической деятельности.

На льготы не смогут претендовать проекты по добыче, переработке, транспортировке нефти, природного газа, а также производство подакцизных товаров, за исключением автомобилей и мотоциклов.

© Фонтанка.Ру

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