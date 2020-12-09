Смольный будет отчитываться перед депутатами по реализации инвестпроектов

Заксобрание Петербурга на заседании 9 декабря приняло поправку к законопроекту о региональных инвестиционных проектах. Нововведение предусматривает ежегодный обязательный отчет Смольного о ходе их реализации.



Правительство города должно будет не позднее 30 апреля предоставлять парламенту информацию о ходе реализации инвестпроектов. Предполагается, что это должно повысить открытость этих данных и контроль над такими проектами.



В рамках инициативы, внесенной на рассмотрение ЗакСа губернатором, инвесторам будут полагаться налоговые льготы. В частности, претендовать на включение в реестр региональных инвесторов смогут компании, которые занимаются производством лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютерного оборудования, мебели, изделий из дерева, бумаги, кожи, одежды и текстиля. Полный список приведен в разделе С «Продукция обрабатывающих производств» классификатора продукции по видам экономической деятельности.

