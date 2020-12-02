ЗакС Петербурга поддержал предоставление налоговых льгот региональным инвесторам

Инициатива устанавливает требования к инвестпроектам, которые могут претендовать на льготы, порядок принятия решений о включении компаний в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Эти полномочия отдаются исполнительной власти Петербурга.

Законопроект на рассмотрение парламента внес губернатор города. Он предусматривает введение в Петербурге «механизма стимулирования субъектов инвестиционной деятельности» для формирования стабильной инвестиционной среды.

Заксобрание Петербурга на заседании 2 декабря приняло в первом чтении законопроект о поддержке региональных инвестиционных проектов, которым предусмотрены налоговые льготы бизнесу. Инициативу поддержали 43 депутата, против — двое.

Проект — участник реестра должен соответствовать Налоговому кодексу РФ, а также требованию о производстве в результате его реализации товаров, предусмотренных в разделе С «Продукция обрабатывающих производств» классификатора продукции по видам экономической деятельности. К такой, в частности, относятся лекарственные средства, резиновые и пластмассовые изделия, компьютерное оборудование, мебель, изделия из дерева, бумаги, кожи, одежда и текстиль.

Исключение составляют проекты по добыче или переработке нефти, природного газа, а также их транспортировке, производство подакцизных товаров, кроме автомобилей и мотоциклов, и компании, деятельность которых облагается нулевым налогом на прибыль.