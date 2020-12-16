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Депутаты ЗакСа направили Бортникову заявление о преступлении против Навального

Трое депутатов Заксобрания Петербурга 16 декабря направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить опубликованное в СМИ расследование об отравлении Алексея Навального.

Заявление подписали лидер фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский, член этой фракции Михаил Амосов и беспартийный Максим Резник. Они попросили Бортникова дать поручение провести проверку по информации, изложенной в расследовании The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией, о возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

По результатам проверки заявители попросили директора ФСБ рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

Накануне Навальный вместе с журналистами назвал по именам людей, которые моли стоять на отравлением политика.

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Комментарии (10)

Саша Иванов
"По результатам проверки заявители попросили директора ФСБ рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность». Оборотная сторона - клевета, что за неё (в случае подтверждения оной) советуют депутаты?
i224
Подозрительная троица, какие-то неправильные депутаты...
USSR_forever
Последние честные депутаты остались. Остальным фиолетово, видать "продались с потрохами".... Неплохая реклама неработающего закона Яровой вышла, а также всех норм РоскомПозора... Базы данных авиакомпаний - прекрасная демонстрация того, как они хреновенько "защищают" персональные данные и не соблюдают пресловутый 152-ФЗ... Видос от Навального не только по уголовной статье проверять надо, но и по другим - как базы с данными людей оказываются в свободной продаже там, где их быть не должно... Как говорил товарищ Сталин - у каждой проблемы есть ФИО...
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