Депутаты ЗакСа направили Бортникову заявление о преступлении против Навального

Трое депутатов Заксобрания Петербурга 16 декабря направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить опубликованное в СМИ расследование об отравлении Алексея Навального.
Заявление подписали лидер фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский, член этой фракции Михаил Амосов и беспартийный Максим Резник. Они попросили Бортникова дать поручение провести проверку по информации, изложенной в расследовании The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией, о возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.
По результатам проверки заявители попросили директора ФСБ рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».
Накануне Навальный вместе с журналистами назвал по именам людей, которые моли стоять на отравлением политика.