Совфед разрешил экс-президенту РФ становиться пожизненным сенатором и гарантировал ему неприкосновенность

Согласно документу, бывший президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед соответствующего заявления, которое можно подать в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Однако президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, сможет это сделать в любое время.

Совет Федерации на заседании 16 декабря одобрил законы о гарантиях для сложившего полномочия главы Российского государства и членов его семьи. Об этом сообщает РИА Новости. Среди прочего экс-президент после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Как уточняется в законодательстве, пожизненными сенаторами кроме представителей от исполнительной и законодательной властей могут стать граждане (не более 7 человек), назначенные президентом. Они должны иметь выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.



Помимо этого экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.



Согласно закону, лишить президента бывшего неприкосновенности сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.



Оба закона были внесены в рамках реализации поправок в Конституцию.

