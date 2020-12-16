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Мошенники унесли у пенсионеров более 4 млн рублей. В ход шли басни, фантазии и угрозы

В петербургской полиции продолжается рост заявлений от обманутых стариков. Лидерами по «заработку» остаются «банкиры», но и проверенные временем сценарии не оставляют аферистов без куска хлеба.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, накануне в полицию Курортного района обратилась 86-летняя жительница Сестрорецка, накопления которой уехали вместе с незнакомцем на автомобиле в цветографии такси. Он позвонил пенсионерке около двух часов дня, отрекомендовался сотрудником полиции и огорошил страшным: сын женщины якобы устроил смертельную аварию и вот-вот станет фигурантом уголовного дела.

Цена спасения — полмиллиона рублей, которых в доме не оказалось. Собеседник, видимо, опасаясь, что пенсионерка одумается, сам приехал за ней и отвёз в банк.

90-летний житель Дунайского примерно в это же время общался с дамой лет сорока в тёмном платке. Та пришла якобы от Пенсионного фонда и обещала то замену пенсионного удостоверения, то компенсацию за отказ от санаторно-курортного лечения, а по итогу поменяла его наличность на купюры «банка приколов». Ущерб немного не дотянул до миллиона.

Но больше всего потерял 80-летний мужчина с Выборгского шоссе. Он имел неосторожность довериться «сотруднику банка», который предупредил о попытке списать средства со счёта и предложил спасти деньги на другом. Пенсионер перевёл 2,7 млн рублей. Каждое заявление легло в основу уголовного дела о мошенничестве.

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