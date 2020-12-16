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В Петербурге следствие засекретило от суда дело о педофилии. Из материалов исчез подозреваемый

В Петербурге через год расследования возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 8-летней девочкой. Оно стало настолько секретным, что шесть судебных запросов на ознакомление с материалами следствием проигнорированы.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбудил Следственный комитет Красносельского района по прошлогоднему эпизоду, связанному с показаниями восьмилетней школьницы.

Расследование сопровождалось серией отказов в возбуждении дела, отца девочки не знакомили с материалами проверки. В секретность следствия вмешался Красносельский райсуд, отправивший, по данным «Фонтанки», с февраля по октябрь 2020 года шесть запросов на ознакомление. Но и суду тоже отказывали под разными предлогами. Как результат — судья Светлана Стасюкова вынесла частное постановление о грубых нарушениях закона и обязала руководителя следственного отдела Красносельского района Максима Хлюпина в течение месяца принять меры.

Уголовное дело по статье 132 УК возбудили в отношении неустановленного лица, хотя девочка указывала на конкретного мужчину. Его данные следствию известны полностью.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

lesovik
Все верно. До решения суда нечего разглашать. Сколько было случаев, когда оговаривали людей (жены мстили бывшим мужьям, устранение конкурентов и недругов и т.д.). Ибо преступление специфичное, и попав однажды в огласку, даже если факт оговора подтвердится - на всю жизнь клеймо, уже типа был под подозрением.
Гера Фотич
Наверно Беглов или.... ой даже боюсь предположить!!!!!!
Kezevo
Очередное главенство денюшек в россии, и видимо в этот раз их так много, что можно просто послать и суд и всех остальных....
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