В Петербурге следствие засекретило от суда дело о педофилии. Из материалов исчез подозреваемый

В Петербурге через год расследования возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 8-летней девочкой. Оно стало настолько секретным, что шесть судебных запросов на ознакомление с материалами следствием проигнорированы.



Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбудил Следственный комитет Красносельского района по прошлогоднему эпизоду, связанному с показаниями восьмилетней школьницы.



Расследование сопровождалось серией отказов в возбуждении дела, отца девочки не знакомили с материалами проверки. В секретность следствия вмешался Красносельский райсуд, отправивший, по данным «Фонтанки», с февраля по октябрь 2020 года шесть запросов на ознакомление. Но и суду тоже отказывали под разными предлогами. Как результат — судья Светлана Стасюкова вынесла частное постановление о грубых нарушениях закона и обязала руководителя следственного отдела Красносельского района Максима Хлюпина в течение месяца принять меры.

