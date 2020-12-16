FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Осужденный за протестные прогулки программист Котов освобожден

Срок наказания по «дадинской статье» для Константина Котова истек. Он вышел на свободу ранним утром 16 декабря.

У ворот колонии во Владимирской области его встретила в том числе адвокат Марина Эйсмонт и жена Анна Павликова, фигурантка дела «Нового величия».

Котов за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста был приговорен к четырем годам, позже срок пересмотрели, но оставили реальным — полтора года. Законность приговора после обращений и жалоб требовал проверить Владимир Путин. Приговор Котов услышал осенью 2019 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Добродей
Надеемся, что там он поумнел и больше не будет заниматься преступлениями в России. Займется работой, семьей и тд.

А всем иным будет наука - чтобы не шли на поводу у агентов госдепа.
0k0
"Законность приговора после обращений и жалоб требовал проверить Владимир Путин. Приговор он услышал осенью 2019 года."

Опасно шутят журналист с редактором.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний