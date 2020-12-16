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Число новых случаев коронавируса в мире за неделю побило рекордные показатели

В мире зарегистрировали рекордный показатель новых случаев заражения коронавирусом. За неделю их число выросло на 4,3 миллиона, сообщает 16 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Только за 24 часа оно увеличилось более чем на 496 тыс.

По информации ВОЗ, за неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, скончались еще 75 038 пациентов с COVID-19.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там зарегистрировали свыше 2 миллионов новых заражений.

Общее количество выявленных в мире случаев с начала пандемии, по данным ВОЗ, превысило 70 миллионов, скончались почти 1,6 миллиона человек.

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Комментарии (1)

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