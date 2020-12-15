«Только продукты. Без мусора». Как бизнесмен выкупил в разгар пандемии магазин на грани закрытия

«Этой осенью, когда магазин товаров без упаковки был на грани закрытия из-за первой волны, мы решили взять его под свое крыло. Действовать нужно было быстро и решительно. Мы в срочном порядке пополняли запасы товаров, искали поставщиков и вели соцсети. Очень помогало и помогает оставаться на плаву неравнодушие гостей и их желание помочь нашему проекту. Ведь для многих это не только магазин с продуктами и товарами для дома , а целое отражение сильной и важной идеи, — рассказывает Семен Вербицкий, директор магазина. — Вкладывать изначально пришлось много: 130 тысяч рублей ушло только на возобновление работы. Инвестировать приходится дополнительно около 30 тысяч рублей в месяц. Из персонала оставили одного кассира, с другими не сошлись с условиями труда. Ассортимент не поменяли, поддерживаем прошлый, ищем новые потребности наших клиентов».

В специальной рубрике проекта «Покупай у своих» «Фонтанка» собрала более 60 историй выживания малого бизнеса во время пандемии. Во время локдауна, когда многие предприниматели размышляли, закрывать ли торговые точки или продолжать сражаться, петербургский предприниматель выкупил фирму, находящуюся на грани разорения.

Прибыль магазина, которая до коронакризиса составляла около 150 тыс. рублей в месяц, во время локдауна упала вдвое. «Тут настало наше приобретение. После этого в первые 20 дней у нас получилось сделать в октябре 60 тысяч рублей, на следующий месяц, в ноябре (между первой и второй волной), — 130 тысяч рублей, — делится Семен. — В этом месяце также растём — вливаем силы и деньги в оборот. Арендодатели хорошие, помогают. В самое тяжёлое время давали скидку на аренду. К государству не обращались. Ко второй волне мы готовы уже лучше. Совершенствуем доставку, которая как никогда актуальна в наше время, вводим более мягкие условия по возможности бесплатной поставки товаров до дома».

По мнению Вербицкого, ошибки предыдущих владельцев заключались в основном в непрактичном использовании пространства. «Всё, что осталось от прежних владельцев, мы уместили в один угол. Получилось докупить 3 стеллажа и с лёгкостью их уместить», — рассказывает предприниматель.

Проект по поддержке малого бизнеса Петербурга «Покупай у своих» приглашает петербургских предпринимателей на карту: отмечайтесь, рассказывайте о своих товарах и услугах и, по желанию, предлагайте читателям скидку по промокоду FONTANKA.