В колледже для глухих в Павловске заразились ковидом преподаватели. 80-летняя сурдопереводчица умерла

В межрегиональном колледже для учеников с проблемами слуха в Павловске заболели коронавирусом преподаватели, один человек умер. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 15 декабря.
«Уже неделю нет отопления, но педагоги вынуждены ходить на работу, их не перевели на дистанционку, нет даже электрических обогревателей, а что творится в общежитии, без отопления, одному богу известно», — говорится в сообщении. Автор уточнил, что предположительно заболели более десяти человек.
Директор колледжа Игорь Крылов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что в колледже болели преподаватели. «Сказать, сколько человек переболели, очень сложно. Одним сначала поставили ковид, а потом получили отрицательные тесты. Точную цифру я вам назвать не в состоянии», — отметил он.
По словам Крылова, в конце октября умерла 80-летняя сурдопереводчица, работавшая в колледже. «Сказать, что она умерла от ковида, я не могу. У неё было много сопутствующих заболеваний», — сказал он.
В субботу, 12 октября, произошла авария на сетях ГУП «ТЭК». Крылов заверил, что на данный момент отопительный процесс восстановлен. В пресс-службе компании добавили, что аварию устранили 13 декабря.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как заканчивается вторая четверть в школах Петербурга.