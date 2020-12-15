В колледже для глухих в Павловске заразились ковидом преподаватели. 80-летняя сурдопереводчица умерла

В межрегиональном колледже для учеников с проблемами слуха в Павловске заболели коронавирусом преподаватели, один человек умер. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 15 декабря.



«Уже неделю нет отопления, но педагоги вынуждены ходить на работу, их не перевели на дистанционку, нет даже электрических обогревателей, а что творится в общежитии, без отопления, одному богу известно», — говорится в сообщении. Автор уточнил, что предположительно заболели более десяти человек.

Директор колледжа Игорь Крылов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что в колледже болели преподаватели. «Сказать, сколько человек переболели, очень сложно. Одним сначала поставили ковид, а потом получили отрицательные тесты. Точную цифру я вам назвать не в состоянии», — отметил он.