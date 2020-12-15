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Водитель «ГАЗели» подрезал автобус на Ленинском. За тяжелые травмы пассажирки он ответит деньгами и условным сроком

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю грузового фургона, который летом 2019 года устроил ДТП с пассажирским автобусом. В аварии серьезно пострадала пассажирка последнего, она упала при ударе.

Как сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 28 июня 2019 года в седьмом часу утра подсудимый ехал на грузовой «ГАЗели» по Ленинскому проспекту от улицы Зины Портновой в сторону проспекта Народного Ополчения, по третьему от правого края ряду. К перекрестку с бульваром Новаторов он подъезжал на скорости около 30 км/ч и, не перестроившись заранее в правый ряд, повернул на нем направо в сторону проспекта Народного Ополчения.

В этот момент по правой полосе Ленинского прямо ехал автобус «Волгабас». Его водитель применил экстренное торможение, но машины все же столкнулись по касательной. От удара в салоне автобуса упала пассажирка. Водитель «ГАЗели» не стал вызывать полицию или оказывать помощь пострадавшей, вместо этого скрывшись с места ДТП. Пассажирка автобуса получила тяжелые травмы.

В отношении водителя «ГАЗели» было возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью человека, с оставлением места ДТП). Суд установил, что свою вину мужчина признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей. В Петербурге он находится по временной регистрации, на учете не состоит, имеет двух маленьких детей и тяжелобольную мать, которую поддерживает финансово.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на полтора года, а также взыскал с него 200 000 рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей и около 44,5 тысячи рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга.

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