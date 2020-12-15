Кокорин не сыграет против «Зенита». Ему мешают мышечные боли

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин пропустит матч 19 тура чемпионата РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге 16 декабря. Об этом пишет РИА Новости 15 декабря со ссылкой на пресс-службу московской команды.

В качестве причины называются мышечные боли. Кокорин начал испытывать их некоторое время назад, они помешали ему принять участие в матче против другого своего бывшего клуба, «Сочи», в предыдущем туре.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в среду, 19 декабря. Начало в 20:00. «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ первое место (38 очков), «Спартак» идет на второй строчке (35 очков).