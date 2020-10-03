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В матче 10 тура Российской Премьер-Лиги в сверхпринципиальном матче против московского «Спартака» команда Сергея Семака упустила победу, которая, казалось, была в кармане. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает об очень грустном матче, по итогам которого должен был быть зафиксирован разгром, но петербургские любители футбола довольствовались лишь одним очком.

Перчатка Газизова

В конце прошлого футбольного сезона генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов неожиданно ушел на повышение и стал гендиром «Спартака». В июле Газизов родил один из самых интересных мемов этого лета: знаменитую перчатку Газизова. Шамиль Камильевич, комментируя свой переход в московский клуб, сообщил столичным журналистам: мол, мы тут в «Спартаке» не просто так собрались, мы собрались бросить перчатку «Зениту». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с журналистами петербургскими сообщил: мы эту московскую перчатку еще не видели, возможно, ее еще ткут.



За день до игры стало известно, что против «Зенита» не сыграет многострадальный Александр Кокорин. По словам Доменико Тедеско он получил новую мышечную травму. В петербургских социальных сетях зло пошутили: Газизов так яростно размахивал перчаткой, что нанес травму Кокорину. Столичные же телеграмм-каналы в день игры «Спартак»-«Зенит» набросили провокаций: якобы, травму Кокорину массажем (!) нанес экс-массажист петербургского клуба Сергей Колесников, которого форвард «Спартака» нанял на работу в статусе личного специалиста — Кокорин и Колесников пересекались и в «Динамо», и в «Зените». Естественно, эта версия не нашла подтверждений в официальных источниках.

Тактические перестановки

Перед матчем активно обсуждали травмы игроков «Зенита», которые они получили в игре предыдущего тура против «Уфы». В итоге в старте вышли замененные в игре 9 тура Деян Ловрен и Малком, а вот Сердар Азмун, получивший повреждение колена, остался в запасе. Себастьян Дриусси продолжает восстанавливаться после травмы связок колена, поэтому Семак пошел на эксперимент: вместо Азмуна на поле появился Андрей Мостовой, а Александр Ерохин вышел в полузащите.



Несостоявшийся разгром

«Зенит» должен был уничтожать «Спартак» еще в первом тайме. Могли забить и Мостовой, и Артем Дзюба, вратарь московского клуба Александр Максименко творил чудеса в воротах. Во втором тайме петербургский клуб все-таки забил: после скидки Дзюбы с правой рабочей ноги мяч в ворота переправил Ерохин. Казалось — это только начало. Но на 86 минуте после яркого прохода Алекса Крала «эквалайзер» в ворота Михаила Кержакова забил Эсекьель Понсе.

Грустные итоги

Лучшим игроком стал Максименко и это решение выглядело справедливым: вратарь «Спартака» отбил 11 (!) ударов в створ. И эта статистика — наглядная характеристика игрового превосходства петербургского клуба. Тем не менее «Зенит» сохранил первое место, уверенно лидируя в турнирной таблицу с ярким отрывом в ноль очков: «Спартак» второй лишь по дополнительным показателям. С прагматичной точки зрения ничья в Москве не выглядит катастрофой: разделили очки на выезде, продолжаем лидировать в турнирной таблице. С эмоциональной точки зрения матч выглядел так себе: всю игру везли соперника, не забили миллион голов, ведя в счете умудрились сыграть вничью.



Важные слова

После матча, предсказуемо, было горячо. Тедеско ругал Деяна Ловрена за падения в борьбе. Леонид Федун поблагодарил арбитров за работу. К слову, это был первый матч в истории «Спартака», когда Зарема Салихова, предполагаемая жена Федуна, сидела в одной ложе с Леонидом Арнольдовичем: совсем недавно экс-героиня Playboy рассказывала журналистам о том, какой вклад она внесла в трансферные успехи московского клуба, и ее появление в ложе стадиона «Открытие» выглядело высказыванием.

Семак был традиционно спокоен: «Малком должен играть лучше. Ни нас, ни его, ни болельщиков не устраивает его статистика. Когда пропускаешь в самом конце — немножко обидно».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

