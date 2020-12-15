Росгвардию собираются взять под госзащиту

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.
Как сообщает 15 декабря «Газета.Ru», в соответствии с документом, опубликованным в электронной базе данных нижней палаты парламента, в перечень лиц, подлежащих государственной защите, предлагается включить госслужащих вооруженных сил, принимавших участие в борьбе с терроризмом, госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России. Также Кабмин хочет добавить в этот список сотрудников войск Росгвардии.
Росгвардия создана 5 апреля 2016 года на основе Внутренних войск МВД России. «Образование Росгвардии и ее становление происходит не «на пустом месте», а опирается на отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны», — отмечается на сайте ведомства.