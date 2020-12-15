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Росгвардию собираются взять под госзащиту

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

Как сообщает 15 декабря «Газета.Ru», в соответствии с документом, опубликованным в электронной базе данных нижней палаты парламента, в перечень лиц, подлежащих государственной защите, предлагается включить госслужащих вооруженных сил, принимавших участие в борьбе с терроризмом, госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России. Также Кабмин хочет добавить в этот список сотрудников войск Росгвардии.

Росгвардия создана 5 апреля 2016 года на основе Внутренних войск МВД России. «Образование Росгвардии и ее становление происходит не «на пустом месте», а опирается на отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны», — отмечается на сайте ведомства.

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Комментарии (18)

ahma
госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России.(c) Петровы и Васечкины под угрозой?
261608341
Народная любовь настолько крепка, аж страшно становится
264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

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Заранее большое человеческое спасибо....
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